VIDEO Požar na Poljudu u blizini stadiona, zapalio se otpad

U Splitu je u četvrtak došlo do požara na Poljudu, u blizini stadiona, piše Dalmatinski portal. Vatrogasci su dojavu zaprimili u 15:43, a ispostavilo se kako se zapalila hrpa otpada.

Na intervenciji je sudjelovalo troje pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom. Prema riječima vatrogasaca, gašenje je u tijeku i nema nikakve opasnosti od daljnjeg širenja požara.