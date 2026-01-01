Dojava o požaru stigla je u 15:43, a planula je hrpa otpada
GAŠENJE U TIJEKU
VIDEO Požar na Poljudu u blizini stadiona, zapalio se otpad
U Splitu je u četvrtak došlo do požara na Poljudu, u blizini stadiona, piše Dalmatinski portal. Vatrogasci su dojavu zaprimili u 15:43, a ispostavilo se kako se zapalila hrpa otpada.
Na intervenciji je sudjelovalo troje pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Split s jednim vozilom. Prema riječima vatrogasaca, gašenje je u tijeku i nema nikakve opasnosti od daljnjeg širenja požara.