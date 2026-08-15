VIDEO Požar sinoć buknuo i kod Kaštela: 'Gorjelo je blizu kuća'

Kako su nam potvrdili vatrogasci iz Kaštela kasno sinoć je buknuo požar na dvije lokacije. Riječ je o požaru niskog raslinja u Rudinama i put Malačke.

Pokretanje videa... VIDEO Požar kod Kaštela | Video: Čitatelj 24sata

- Izgorio je oko jedan hektar na oba požarišta - rekli su nam vatrogasci. Dodaju i kako je požar iza jedan sat u noći i lokaliziran.

Čitatelji su nam opisali i detalje noćne drame.

- Gorjelo je pokraj kuća, ali vatrogasci su odmah došli i spasili stvar - rekao nam je jedan od čitatelja.