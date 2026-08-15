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VIDEO Požar sinoć buknuo i kod Kaštela: 'Gorjelo je blizu kuća'

Piše Luka Safundžić,
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VIDEO Požar sinoć buknuo i kod Kaštela: 'Gorjelo je blizu kuća'
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Foto: čitatelj/24sata
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Kako su nam potvrdili vatrogasci gorjelo je nisko raslinje...

Kako su nam potvrdili vatrogasci iz Kaštela kasno sinoć je buknuo požar na dvije lokacije. Riječ je o požaru niskog raslinja u Rudinama i put Malačke. 

Pokretanje videa...

Požar kod Kaštela VIDEO
Požar kod Kaštela | Video: Čitatelj 24sata

- Izgorio je oko jedan hektar na oba požarišta - rekli su nam vatrogasci. Dodaju i kako je požar iza jedan sat u noći i lokaliziran. 

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Čitatelji su nam opisali i detalje noćne drame.

- Gorjelo je pokraj kuća, ali vatrogasci su odmah došli i spasili stvar - rekao nam je jedan od čitatelja. 

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