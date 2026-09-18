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DRAMA NA BLIDINJU

VIDEO Požar u BiH i dalje gori. 'Obranjene su kuće, vatra nije pod kontrolom!' Počela i kiša

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Požar u BiH i dalje gori. 'Obranjene su kuće, vatra nije pod kontrolom!' Počela i kiša
Foto: Čitatelj 24sata
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Vatra se iz Borićevca širila prema Masnoj Luci, a zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi

Kuće na području Blidinja za sada su obranjene od požara, no vatra još nije pod kontrolom,piše Bljesak.info. Na području požara je počela padati i slaba kiša, ali zasad nije donijela značajnije olakšanje.

Iako su kuće zasad obranjene, situacija ostaje neizvjesna jer se požar i dalje nije stavio pod kontrolu. Vatra se iz Borićevca širila prema Masnoj Luci, a zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi.

Ugrožene su bile vikendice i drugi objekti, dok su požar gasila dva kanadera iz Hrvatske. Na terenu su bile angažirane i raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske i Županije Zapadnohercegovačke.

Prema ranijim informacijama, gorjela je borova šuma, a zbog nepristupačnog terena vatrogasnim vozilima pristup požarištu bio je otežan ili onemogućen.

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