Vatra se iz Borićevca širila prema Masnoj Luci, a zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi
VIDEO Požar u BiH i dalje gori. 'Obranjene su kuće, vatra nije pod kontrolom!' Počela i kiša
Kuće na području Blidinja za sada su obranjene od požara, no vatra još nije pod kontrolom,piše Bljesak.info. Na području požara je počela padati i slaba kiša, ali zasad nije donijela značajnije olakšanje.
Novi veliki požar na Blidinju zahvatio je vikendice i borovu šumu. Vatrogasci se bore s vatrom na dva fronta, a u gašenju sudjeluju i kanaderi.— Bljesak.info (@Bljesak) September 18, 2026
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Iako su kuće zasad obranjene, situacija ostaje neizvjesna jer se požar i dalje nije stavio pod kontrolu. Vatra se iz Borićevca širila prema Masnoj Luci, a zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi.
Kanaderi iz #Hrvatska 🇭🇷 gase požar na #Blidinje 🔥🌲 Video: čitatelj pic.twitter.com/oLFLIJelkJ— Jabuka.tv (@jabukatv) September 18, 2026
Ugrožene su bile vikendice i drugi objekti, dok su požar gasila dva kanadera iz Hrvatske. Na terenu su bile angažirane i raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Hercegbosanske i Županije Zapadnohercegovačke.
Prema ranijim informacijama, gorjela je borova šuma, a zbog nepristupačnog terena vatrogasnim vozilima pristup požarištu bio je otežan ili onemogućen.
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