VIDEO Zapalio se dimovodni kanal iznad restorana u Rovinju

Kako nam javlja naš čitatelj, u Rovinju je u nedjelju izbio požar iznad jednog restorana gdje su intervenirali vatrogasci.

- Bio sam tu u blizini otprilike dvadeset minuta, sjedili smo u jednom parkiću prekoputa i odjednom smo vidjeli kako nešto gori iznad restorana. Vatrogasci su došli jako brzo i došlo ih je puno, a čini mi se da je požar izbio iz dimnjaka - kaže nam čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Gori stan u Rovinju | Video: 24sata Video

Informaciju su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, gdje su nam rekli kako je u pitanju bio mali požar dimovodnog kanala i kako nitko nije ozlijeđen.