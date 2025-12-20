Obavijesti

VIDEO Veliki požar u gradskoj jezgri Trogira: Gori nekoliko kuća, svi vatrogasci na terenu

Foto: dalmatinski portal/ čitatelj 24sata

Prema zasad dostupnim informacijama, zapalila se kuća u Gupčevoj ulici, a plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susjedne kuće

Nešto prije 13 sati izbio je požar u staroj gradskoj jezgri Trogira. Prema zasad dostupnim informacijama, zapalila se kuća u Gupčevoj ulici, a plamen se zbog blizine objekata brzo proširio i na susjedne kuće. Gori nekoliko starih kuća u neposrednoj blizini glavnog gradskog trga.

Vatrogasne ekipe su na terenu i gase požar. Kako kažu iz ŽVOC-a, na terenu je dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila, a uglavnom se radi o pripadnicima DVD-a Trogir. 

Upućen je apel građanima da uklone vozila i oslobode pristupne putove kako bi se intervencija mogla neometano provoditi.

Za sada nema službenih informacija o uzroku izbijanja požara niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Više informacija bit će poznato uskoro.

