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POTVRDILI OPTUŽNICU

Derifaj o optužnici: 'Thompson je moćna osoba koja uspijeva instrumentalizirati DORH'

Piše Antonela Šaponja,
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Derifaj o optužnici: 'Thompson je moćna osoba koja uspijeva instrumentalizirati DORH'
Zagreb: Konferencija za medije u HND zbog optužnice protiv Danke Derifaj koju su podnijeli odvjetnici Thompsona | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu u četvrtak potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga

Veselim se prilici da na sudu dokažem kako sam radila novinarski posao isključivo u javnom interesu, a taj je kako moćan čovjek, blizak vlasti koristi svoju poziciju kako bi oduzimao tuđe i gradio nelegalne nekretnine, poručila je RTL-ova novinarka Danka Derifaj nakon što je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu u četvrtak potvrdilo optužnicu protiv nje, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga.

Optužnica se odnosi na događaj iz kolovoza 2021. godine, kada su tijekom snimanja priloga za RTL-ovu emisiju Potraga došli na terasu za koju Marko Perković Thompson tvrdi da je njegovo vlasništvo, dok stanari smatraju da je riječ o zajedničkom krovu zgrade te da im je nezakonito onemogućen pristup.

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U žestokoj objavi ustvrdila je da potvrđivanje optužnice pokazuje koliko je, kako tvrdi, Marko Perković Thompson moćna osoba.

- Ovaj pravosudni nastavak i podizanje optužnice protiv mene, snimatelja i predstavnika suvlasnika krova na koji smo se popeli samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba koja uspjeva instrumentalizirati Državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja razotkriva široj javnosti kako on krši zakone RH i kako je u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građanke i građane Republike Hrvatske - dodala je Derifaj.

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Riječ je o obratu jer je isti sud ranije odbio kazneni nalog DORH-a kojim je za svo troje tražena uvjetna zatvorska kazna od četiri mjeseca te predmet vratio na razmatranje optužnom vijeću. Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je Marko Perković Thompson kazneno prijavio novinarku i još dvije osobe zbog navodnog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je osudilo optužnicu, ocijenivši je opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode.

- Tragedija je tim veća jer on mase privlači na svoje koncerte upravo pričom kako voli svoju domovinu i tako zarađuje ogroman novac. Pri tom opetovano kršeći zakone te iste domovine. Naravno da mu smetam - napisala je Derifaj.

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Komentari 15
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