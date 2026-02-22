VIDEO Predsjednik se u prvom redu smijao do suza zbog 'Tere i Luce'. Poslao bukete s porukom

Publika se u subotu navečer nemalo iznenadila kada je u Histrionski dom u centru Zagreba ušetao predsjednik Republike Zoran Milanović. Gledao je, uz savjetnika za kulturu Zdravka Zimu, kazališnu predstavu nezavisnog Kazališta Planet Art "Tere i Luce". Predstavu je režirao Marko Torjanac, a glume Anja Šovagović-Despot i Nataša Janjić-Medančić.

Sjedio je u prvom redu i smijao se na skečeve o životu, smrti, tabloidima i političarima.

Foto: 24sata

Na kraju crne komedije, nakon gromoglasnog pljeska i bisa, glumicama su uručili raskošne bukete predsjednika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Predstava "Tere i Luce" | Video: 24sata

Na njima je pisalo "S osobitim poštovanjem, Zoran Milanović".

Foto: Instagram

Društvo je i nazdravilo. Inače, predstava je inspirirana neizvođenim tekstom "No good deeds…" S. Evansa koji je u potpunosti adaptiran za Hrvatsku.

Foto: Instagram

Kazalište Planet Art nedavno je obilježilo 20 godina neprekidnog djelovanja, a predstava "Tere i Luce" jedna je u nizu uspješnica tog nezavisnog kazališta koje nema svoju dvoranu već predstave izvodi na pozornicama drugih kazališnih kuća.

Foto: Instagram

"Žanrovski bogata, pitka i intrigantna u sadržaju, visprena u dijalogu i prepoznatljiva u likovima, 'Tere i Luce' govori o nama danas i, kao svaka dobra komedija, pruža nam ogledalo", stoji u službenoj najavi predstave koja je do sada izvedena već 100 puta i time postala jedna od najizvođenijih predstava Kazališta Planet Art.

Foto: 24sata

Predstave Kazališta Planet Art izvedene su proteklih 20 godina ukupno 1800 puta, a pogledalo ih je više od pola milijuna gledatelja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić