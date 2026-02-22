Zoran Milanović u subotu je uživao u zagrebačkom kazalištu. Na kraju crne komedije, nakon gromoglasnog pljeska i bisa, glumicama Anji Šovagović-Despot i Nataši Janjić-Medančić poslao je bukete...
VIDEO Predsjednik se u prvom redu smijao do suza zbog 'Tere i Luce'. Poslao bukete s porukom
Publika se u subotu navečer nemalo iznenadila kada je u Histrionski dom u centru Zagreba ušetao predsjednik Republike Zoran Milanović. Gledao je, uz savjetnika za kulturu Zdravka Zimu, kazališnu predstavu nezavisnog Kazališta Planet Art "Tere i Luce". Predstavu je režirao Marko Torjanac, a glume Anja Šovagović-Despot i Nataša Janjić-Medančić.
Sjedio je u prvom redu i smijao se na skečeve o životu, smrti, tabloidima i političarima.
Na kraju crne komedije, nakon gromoglasnog pljeska i bisa, glumicama su uručili raskošne bukete predsjednika.
Na njima je pisalo "S osobitim poštovanjem, Zoran Milanović".
Društvo je i nazdravilo. Inače, predstava je inspirirana neizvođenim tekstom "No good deeds…" S. Evansa koji je u potpunosti adaptiran za Hrvatsku.
Kazalište Planet Art nedavno je obilježilo 20 godina neprekidnog djelovanja, a predstava "Tere i Luce" jedna je u nizu uspješnica tog nezavisnog kazališta koje nema svoju dvoranu već predstave izvodi na pozornicama drugih kazališnih kuća.
"Žanrovski bogata, pitka i intrigantna u sadržaju, visprena u dijalogu i prepoznatljiva u likovima, 'Tere i Luce' govori o nama danas i, kao svaka dobra komedija, pruža nam ogledalo", stoji u službenoj najavi predstave koja je do sada izvedena već 100 puta i time postala jedna od najizvođenijih predstava Kazališta Planet Art.
Predstave Kazališta Planet Art izvedene su proteklih 20 godina ukupno 1800 puta, a pogledalo ih je više od pola milijuna gledatelja u Hrvatskoj i inozemstvu.
