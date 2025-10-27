VIDEO Prijatelj stradalog Aleša: 'Bio mi je sve, moj brat. Svi su ga voljeli. Teško je ovo opisati'

On je bio sve. Moj brat, moja desna ruka. Obiteljski čovjek. Ima dvoje djece. Reagirao je kao što bi reagirao svaki roditelj. Izletio je i išao mu je pomoći jer mu je sin rekao da mu rade problem. Žao mi je što me nije nazvao. Što mi nije rekao, da ne ide sam. U gradu je velika tuga, svi smo puni emocija.

Ispričao nam je to vlasnik kafića i dugogodišnji prijatelj Aleša Šutara, koji je preminuo nakon što ga je u subotu ispred drugog noćnog kluba pretukao 21-godišnji mladić. Aleš je oko 2.30 sati stigao pred klub u Novom Mestu, gdje ga je pozvao sin, kojeg je počela maltretirati skupina Roma. Prema dosad poznatim informacijama, skupina je sinu prijetila, pa je mladić pozvao oca. Njega je tu mladić udario, a Aleš je od zadobivenih ozljeda i prijeloma vratnog kralješka preminuo.

Novo Mesto: Na mjestu ubojstva građani pale lampione i lampaše | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Teško je to opisati. Imamo veliki problem s Romima. Ne znam što bih napravio da je mene moj sin tako nazvao, vjerojatno isto. Bio je voditelj svih mojih lokala. On je bio jing, a ja jang. Smiren i dobar čovjek. Nikada ne bi nikome naudio. Svi su ga znali i voljeli - rekao nam je Primož, direktor kafića u kojem je radio Šutar.

Velika tuga vlada u Novom Mestu, a brojni građani i danas se opraštaju od preminulog Aleša te su za njega zapaljene stotine svijeća.