VIDEO Pristaše Vučićeve stranke u Beogradu pustili Thompsona? Trešti pjesma 'Bojna Čavoglave'

Članovi Srpske narodne stranke (SNS), čiji je član i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je jedno vrijeme bio i na čelu stranke, u subotu su u Novom Sadu i Beogradu postavili promotivne štandove te okupljenim simpatizerima puštali pjesme Marka Perkovića Thompsona.

Na snimkama s Konjarnika se čuje kako pristaše vladajuće stranke okupljenima puštaju Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave", a za njega pišu da je "poznat po ustaškim pozdravima". Upravo početak pjesme Bojna Čavoglave izaziva puno polemika zbog spornog pokliča "Za dom spremni".

"Ustaše i tupadžije, puštate Thompsona", moglo se čuti kako dobacuju građani ispred SNS-ovih štandova, koju su prosvjedovali protiv režimskih pristalica, prenosi Nova.rs.

Srpski mediji podsjećaju da je Thompson ljetos postavio rekord okupivši više od 500.000 ljudi na koncertu na zagrebačkom Hipodromu, kao i da je mnoge zabrinilo to što je "riječ o pjevaču koji godinama promovira i slavi NDH i ustaše".

'Kad ti Thompson uđe u uho,ostaje za vijeke vjekova!', 'Svi sjedoše, a Šešelj, Vučić i Brnabić ustaše', 'Ako ovo nije montaža, onda je stvarno kraj', neki su od komentara.