VIDEO Probili drugu cijev tunela Učka. Kroz nju ćemo ići sljedeće ljeto, gradi se i do čvora Matulji

Druga cijev tunela Učka probijena je u ponedjeljak, a svečano obilježavanje proboja te cijevi dužine 5,63 kilometara održano je usred tunela, točno na pola puta između istarske i riječke strane.

Riječ je o trenutno najvećoj infrastrukturnoj cestovnoj investiciji u Hrvatskoj vrijednoj 200 milijuna eura, a cijeli projekt trebao bi biti gotov do početka iduće turističke sezone.

Ustvrdivši kako je istarski ipsilon s tunelom Učka zasigurno jedan od najprometnijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, gdje tijekom ljetne sezone prolazi 30 posto turističkog prometa u državi, premijer Andrej Plenković je rekao da se time Istra četirima prometnim trakama povezuje s mrežama hrvatskih autocesta i to u istoj godini kada se to radi i s Baranjom. To je nazvao modernim suverenizmom.

"Odluka Vlade o davanju suglasnosti HAC-u za zaduženje i davanje jamstva za izgradnju autocesta od Križišća do Žute Lokve odnosno od Doli do Dubrovnika ostala je u sjeni mjera protiv inflacije, ali Vlada tu odluku nije htjela odgađati", rekao je Plenković.

U neposrednom razdoblju koji je ispred nas, naveo je, zaokružuje se mreža hrvatskih autocesta, a kada se tome pridodaju brze ceste poput one od Križevaca prema Koprivnici ili one prema Bjelovaru i Virovitici i druge, onda možemo reći da je Hrvatska mrežom autocesta i brzih cesta integrirala sve hrvatske županije.

Dodao je kako je to dobro za razvoj, turizam, investicije i brojne gospodarske aktivnosti u svim dijelovima Hrvatske.

"Danas smo svi istinski ponosni i na radnike i na izvođače, ali i ukupnu dobit koju će ovaj projekt donijeti kako Istarskoj tako i Primorsko-goranskoj županiji", rekao je Plenković.

Spomenuo je i osnaženi međunarodni položaj Hrvatske te ojačan kreditni rejting za koji je najavio kako će uskoro biti u kategoriji A.

Jandroković: Projekt nacionalnog karaktera

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković naglasio je kako se radi o projektu nacionalnog karaktera i nadilazi političke interese.

"Ovo je znak da Hrvatska tehnološki može pratiti i provodi projekte koji se mogu mjeriti s onima koji su najkvalitetniji u Europi i u svijetu", rekao je Jandroković.

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković rekao je kako se ukupno ulaže 570 milijuna eura na potezu od Pazina do Matulja na izgradnji punog profila autoceste.

"Puni profil bit će u prometu 2026. godine, a u cijelom projektu jako je važno što Bina Istra zapošljava hrvatske tvrtke na izvođenju radova", poručio je Butković.

Predsjednik Uprave Bina Istre Dario Sičlić naveo je kako je duljina nove tunelske cijevi 5630 metara, a osim nje izgrađena su i 24 poprečna tunelska priključka koja povezuju dvije cijevi, 12 pješačkih i 12 vozačkih. Ukupno je na probijanju cijevi potrošeno 1000 tona tekućeg eksploziva, a iskopano 1,3 milijuna tona kamenog materijala.

Najavio je kako će osim u izgradnju preostale dvije trake do Matulja krenuti dupliranje vijadukata preko Limskog kanala i rijeke Mirne u Istri čime će Istarski ipsilon biti potpuno završen s četiri prometne trake na svim dionicama.