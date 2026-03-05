Mi smo bili u prolazu, a tamo je sada sve začepljeno, svi stoje, ne može se proći tom stranom. Nadam se samo da nitko nije nastradao, govori nam naša čitateljica
VIDEO Prometna kod Bosiljeva, jedan auto završio na krovu
Na autocesti Zagreb - Rijeka došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio preokrenut na krov. Kako nam javlja naša čitateljica, nesreća je znatno usporila promet te je nastala kolona.
- Nesreća se dogodila u smjeru Rijeke, nekoliko kilometara nakon Bosiljeva. Auto je završio na krovu, jako je ružno to izgledalo. Mi smo bili u prolazu, a tamo je sada sve začepljeno, svi stoje, ne može se proći tom stranom. Nadam se samo da nitko nije nastradao - kaže nam čitateljica.
Pokretanje videa...
Informaciju su nam potvrdili i iz PU karlovačke, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili oko 16 sati i 20 minuta, ali nadležne službe tek su upućene na teren pa za sada nemaju nikakvih drugih informacija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+