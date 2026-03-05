VIDEO Prometna kod Bosiljeva, jedan auto završio na krovu

Na autocesti Zagreb - Rijeka došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan automobil završio preokrenut na krov. Kako nam javlja naša čitateljica, nesreća je znatno usporila promet te je nastala kolona.

- Nesreća se dogodila u smjeru Rijeke, nekoliko kilometara nakon Bosiljeva. Auto je završio na krovu, jako je ružno to izgledalo. Mi smo bili u prolazu, a tamo je sada sve začepljeno, svi stoje, ne može se proći tom stranom. Nadam se samo da nitko nije nastradao - kaže nam čitateljica.

Pokretanje videa... 01:01 Kolona na autcesti | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU karlovačke, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili oko 16 sati i 20 minuta, ali nadležne službe tek su upućene na teren pa za sada nemaju nikakvih drugih informacija.