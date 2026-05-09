VIDEO Prometna nesreća kod Lokvarskog jezera: Ozlijeđenog motorista odvezao helikopter

U blizini Lokvarskog jezera došlo je do prometne nesreće te je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu, javlja nam naš čitatelj.

Spašavanje helikopterom | Video: Čitatelj 24sata

Informaciju su nam potvrdili i iz PU primorsko-goranske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 14 sati i 39 minuta. U nesreći je ozlijeđen jedan motorist koji je prevezen u bolnicu helikopterom Hitne medicinske službe.

Kako nam javljaju iz policije, priroda ozljeda za sada nije poznata, no nitko nije životno ugrožen.