NIJE ŽIVOTNO UGROŽEN
VIDEO Prometna nesreća kod Lokvarskog jezera: Ozlijeđenog motorista odvezao helikopter
U blizini Lokvarskog jezera došlo je do prometne nesreće te je jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu, javlja nam naš čitatelj.
Informaciju su nam potvrdili i iz PU primorsko-goranske, gdje su nam javili kako su dojavu o nesreći zaprimili u 14 sati i 39 minuta. U nesreći je ozlijeđen jedan motorist koji je prevezen u bolnicu helikopterom Hitne medicinske službe.
Kako nam javljaju iz policije, priroda ozljeda za sada nije poznata, no nitko nije životno ugrožen.
