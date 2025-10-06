VIDEO Protukandidat Berošu je njegov bivši kolega dr. Škoro: 'Nije ugodno što se i on javio'

Neurokirurg dr. Ivan Škoro protukandidat je Viliju Berošu za posao u KBC-u Sestre milosrdnice. Obojica su nekad zajedno radila upravo u toj bolnici. Kasnije je Beroš otišao u Ministarstvo zdravstva, prvo kao zamjenik ministru Milanu Kujundžiću, a potom je i sam postao ministar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:18 Zagreb: Na natječaj za neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice javio i dr. sc. Ivan Škoro | Video: 24sata/pixsell

S druge strane dr. Škoro otišao je raditi u KB Dubravu.

On je danas nakon Beroša bio na razgovoru za posao u Vinogradskoj te za 24sata rekao da mu je drago jer se natječaj privodi kraju.

- Ovo je bio maratonski natječaj. Traje već 60 dana. Ovo nije politička funkcija. Traži se neurokirurg koji će operirati. Zadovoljan sam razgovorom. Pitanja su bila sva na mjestu. Nije ugodno što se javio Beroš, što je protukandidat - rekao nam je docent primarijus dr.sc. Ivan Škoro.

'Ne znam kako će to završiti'

Potvrdio nam je kako je ranije radio s Berošem.

- Ja sam s njim inače radio prije. Kao o neurokirurgu o njemu imam visoko mišljenje. Sva trojica smo se javila s nadom da ćemo biti primljena.Što se tiče Beroša ako je njegovo pravo bilo da se javi na natječaj onda svatko ima pravo da se bori za sebe - kazao je.

Pitali smo ga kako sa strane liječničke struke komentira činjenicu da Beroš nije operirao sedam godina i koliko će ta duga pauza utjecati na njegov eventualni povratak u operacijsku salu.

- Činjenica je da on nije operirao sedam godina otkako je otišao u politiku. No znam da je bio vrstan neurokirurg. Ali isto tako znam da kad odem mjesec dana na godišnji da mi treba operacija dvije da se vratim u rutinu. Nije olakotna okolnost biti protiv jakih kandidata, ne znam kako će to završiti - rekao je za 24sata docent primarijus dr.sc. Škoro.

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili prošli tjedan, bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Zakazali su za ponedjeljak razgovor za posao s njih trojicom, među kojima je i Beroš, a koji dok čeka novi posao u Vinogradskoj, također čeka i sjednicu optužnog vijeća.