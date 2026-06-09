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OPET BALTIK

VIDEO Prvi put snimljeno kako Rafale ruši ruski dron

Piše Filip Sulimanec,
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VIDEO Prvi put snimljeno kako Rafale ruši ruski dron
Foto: Ajeng Dinar Ulfiana

Francusko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da su Rafalei, koji su trenutačno raspoređeni u susjednoj Litvi, poletjeli nakon upada drona u latvijski zračni prostor

Videosnimka prikazuje uništenje drona francuskim borbenim zrakoplovom Rafale iznad Latvije. Incident pokazuje kako se rat dronovima, potaknut ruskom invazijom na Ukrajinu, sve više prelijeva preko granica te potvrđuje rastuću prijetnju koju bespilotne letjelice predstavljaju za NATO, TWZ.

Francusko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je da su Rafalei, koji su trenutačno raspoređeni u susjednoj Litvi, poletjeli nakon upada drona u latvijski zračni prostor. Nakon identifikacije letjelice, jedan od zrakoplova srušio ju je iznad nenaseljenog područja.

Francusko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je riječ o „dokazu predanosti francuskih oružanih snaga sigurnosti istočnog krila Europe“. Francuski Rafalei trenutačno sudjeluju u NATO-ovoj misiji nadzora zračnog prostora Baltika iz baze Šiauliai u Litvi, navodi TWZ. Ovo nije prvi put da je NATO-ov lovac srušio dron u baltičkoj regiji. Dana 19. svibnja rumunjski F-16 oborio je ukrajinski dron iznad Estonije nakon što je, navodno zbog ruskog elektroničkog ometanja, zalutao u zračni prostor Saveza.

ZALUTALI DRONOVI Drama na Baltiku: NATO srušio dron iz Rusije iznad Latvije
Drama na Baltiku: NATO srušio dron iz Rusije iznad Latvije

Prošlog rujna NATO-ovi zrakoplovi srušili su najmanje tri, a vjerojatno i četiri ruska drona nakon 19 zabilježenih povreda poljskog zračnog prostora. Poljske vlasti tada su procijenile da dronovi nisu skrenuli s rute slučajno, nego su namjerno usmjereni.

Međutim, ovo je prvi put da je takav incident zabilježen kamerom.

Na društvenim mrežama pojavile su se najmanje dvije videosnimke. Na jednoj se vidi trenutak kada Rafale ispaljuje projektil, nakon čega nekoliko sekundi kasnije dolazi do eksplozije. Druga snimka prikazuje posljedice obaranja iz drugog kuta.

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