VIDEO Radman supertalent! Evo kako ministar svira harmoniku u New Yorku: 'Oduševio je sve'

Na poziv domaćina, ministar je odsvirao pjesmu „Marijana“, što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih. Ovaj trenutak svjedoči o bliskosti ministra s hrvatskim iseljeništvom, kažu o ministrovu skrivenom talentu

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ovih je dana boravio u New Yorku gdje je, umjesto državničkih poslova, završio s harmonikom u rukama. Na druženju s iseljenicima odsvirao je pjesmu "Marijana", što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

Iz Ministarstva vanjskih poslova su poručili kako je "ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tijekom boravka u New Yorku posjetio je hrvatsku zajednicu okupljenu u Istarskom klubu".

- Tom prigodom, na poziv domaćina, ministar je odsvirao pjesmu „Marijana“, što je izazvalo veliko oduševljenje okupljenih. Ovaj trenutak svjedoči o bliskosti ministra s hrvatskim iseljeništvom, kao i o njegovoj predanosti jačanju povezanosti Republike Hrvatske s našim sunarodnjacima ma gdje god oni živjeli. Događaj je protekao u prijateljskom i toplom ozračju, potvrđujući snažne veze između Domovine i iseljene Hrvatske - poručili su iz Ministarstva. 

POSLJEDICA SVINJSKE KUGE Ministar će zaraditi, meso neće poskupjeti, ali uvozit ćemo ga više. Svinjogojci: 'Strah nas je'
Ministar će zaraditi, meso neće poskupjeti, ali uvozit ćemo ga više. Svinjogojci: 'Strah nas je'

- On pjeva i zarađuje, svinje umiru - poručio je čitatelj koji nam je poslao snimku ministra na veselici.

