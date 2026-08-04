VIDEO Razorni požari u SAD-u: 'Izgorjelo je tri milijuna hektara tla. Kao jedna cijela Belgija!'

U trećem danu požara u blizini grada Spokanea u saveznoj državi Washington na sjeverozapadu SAD-a uništeno je najmanje 700 zgrada, a preko 60 tisuća stanovnika bilo je primorano na evakuaciju, priopćili su u ponedjeljak lokalni dužnosnici. Od izbijanja u subotu požari u okolici Spokanea spalili su preko 30 kilometara kvadratnih u predgrađu na sjevernom rubu grada s oko 230 tisuća stanovnika.

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Naredba o hitnoj evakuaciji u ponedjeljak je obuhvaćala oko 64 tisuće osoba, rekao je glasnogovornik kriznog zapovjednog centra Benjamin Cossel. Dan ranije evakuacijom je obuhvaćeno četiri tisuće stanovnika tog područja.

Izgorjelo je najmanje 700 građevina, većina u stambenim područjima, a infracrvena istraživanja iz zraka pokazala su da je u požaru možda oštećeno ili uništeno još 400 zgrada, uključujući stambene zgrade, kazao je glasnogovornik. Uzrok požara još se istražuje.

Zasad nisu prijavljene ozljede ni smrtni slučajevi, rekao je Cossel, dodavši da će se to "vrlo vjerojatno" promijeniti u nadolazećim danima, nakon što smirivanje požara otvori spasilačkim timovima pristup pogođenim područjima koja još nisu dostupna zbog ekstremne požarne aktivnosti.

Foto: David Ryder

Nepoznat je broj osoba koje se vode kao nestale otkad se plamen proširio iz šumskog područja u naseljena mjesta i komercijalno razvijena područja, čime se "iz šumskog pretvorio u gradski požar", istaknuo je Cossel.

Na gašenju požara u Spokaneu radi oko 1.100 vatrogasaca, rekao je dužnosnik, no u ponedjeljak još nisu uspjeli staviti pod nadzor nijedan od tri požara u tom području.

Vatrogasci se nadaju da će im hladniji i manje vjetroviti vremenski uvjeti koji se očekuju u ponedjeljak i utorak omogućiti postizanje boljih rezultata prije ekstremno visokih temperatura, niske vlažnosti zraka i snažnih vjetrova koji bi se, prema prognozama, trebali vratiti sredinom tjedna, rekao je Cossel.

Foto: David Ryder

Diljem SAD-a protiv šumskih požara bori se preko 29.200 vatrogasaca, a najveći dio provodi akcije u Oregonu, saveznoj državi Washington i Idahu, pokazuju podaci Nacionalnog međuagencijskog požarnog centra.

Agencija je u subotu izvijestila o preko 100 novih velikih šumskih požara u 15 saveznih država, pri čemu ih je većina izbila u sjeverozapadnom dijelu SAD-a.

Od početka godine u cijelom SAD-u izbila su ukupno 44.722 šumska požara, pokazuju podaci Nacionalnog međuagencijskog požarnog centra, što je najveći broj požara zabilježen u tom razdoblju u najmanje deset godina.

Foto: David Ryder

U razdoblju od siječnja do početka kolovoza u požarima je izgorjelo preko 20 tisuća kvadratnih kilometara, najviše od 2022. godine, navodi agencija.

Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se također bori protiv požarne sezone koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao "jednu od najintenzivnijih u povijesti", pri čemu je izgorjelo tri milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije.

Foto: Spokane Valley Fire Department

"Eksplozivni" požari i dalje pak bukte Britanskom Kolumbijom, kanadskom provincijom koja graniči s Washingtonom.

Uvjeti koji povećavaju broj šumskih požara u Sjevernoj Americi, Europi i drugim dijelovima svijeta proteklih godina dio su klimatskih promjena koje je uzrokovala ljudska aktivnost, osobito kad je riječ o razdobljima dugotrajnih suša i ekstremnih vrućina, upozoravaju znanstvenici