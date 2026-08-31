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NEZABORAVAN ROĐENDAN

VIDEO Rimac oduševio fana vožnjom u Bugattiju: Preživio je testnu vožnju, sretno je vraćen

Piše 24sata,
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VIDEO Rimac oduševio fana vožnjom u Bugattiju: Preživio je testnu vožnju, sretno je vraćen
Foto: Mate Rimac/Instagram, Screenshot, Marko Prpic/PIXSELL (ilustracija), Canva
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Ranije je pozvao pratitelje da mu se jave ako se žele provozati s njim, kazao je kako ovog puta iznimno nema suputnika prilikom testne vožnje...

"Malo sam ljubomoran na Petra", "Bravo na gesti", "Ovo mu je najbolja proslava rođendana", "Mogu ja sljedeći put", "Rođendanski poklon kakvog je zaslužio", "Intern sam kod tebe firmi, prolaziš pored mene svaki put kad ideš prema svojem uredu. Hoće biti prilike za đir na kampusu", nižu se komentari pod objavu Mate Rimca, koji je Petra iz Podsuseda 'počastio' vožnjom u Bugatti Tourbillonu povodom njegova rođendana...

- Petar je preživio testnu vožnju i sretno je vraćen na rođendansku zabavu - napisao je u opisu snimke Rimac.

Ranije je Rimac pozvao pratitelje da mu se jave ako se žele provozati s njim, kazao je kako ovog puta iznimno nema suputnika prilikom testne vožnje...

- Pozdrav Mate! Jučer mi je bio rođendan, danas slavim. Taman idealan trenutak da me Bugatti malo vrati na tvorničke postavke - javio mu se Petar, a njega je Rimac odabrao među stotinama koje su se javile...

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Komentari 5
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