VIDEO Rumunju prijave zbog divljanja, a kako će vlasnici namiriti štetu za razbijene aute

Rumunj (27) koji je šokirao javnost u Novom Zagrebu skačući po automobilima ipak će kazneno odgovarati za oštećenje tuđe imovine.

Kako su nam potvrdili, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim državljaninom Rumunjske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari na štetu ukupno četiri fizičke osobe starosti 28, 31, 36 i 47 godina.

Sumnjaju da je muškarac u utorak, 26. svibnja oko 12.20 sati na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana skočio na četiri osobna automobila i to na KIA-u u vlasništvu 47-godišnjaka, BMW u vlasništvu 36-godišnjaka, Audija u vlasništvu 28-godišnjaka te Volkswagen u vlasništvu 31-godišnjaka. Potom im je skakao po haubi, vjetrobranskom staklu i poklopcu motora čime im je oštetio aute ostavivši udubljenju.

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U tome su ga zatekli i do dolaska policijskih službenika zadržali 67-godišnjak i drugi građani koji su bili na mjestu događaja.

- Policijski službenici, po dolasku na navedenu adresu, zatekli su 67-godišnjaka i druge građane koji su tjelesnom snagom u cilju sprječavanja bijega zadržavali uznemirenog muškarca koji se otimao i pružao otpor. Obzirom na navedeno te činjenicu da se ujedno pokušao samoozlijediti policijski su službenici prema njemu uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstava za vezivanje. Osumnjičenom je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, a nakon toga prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u kojoj je zadržan - odgovorili su na naš upit iz zagrebačke policije.

Nakon otpuštanja iz bolnice, Rumunja su uhitili i priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja u zakonskom roku predali su ga pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavili Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

U kaznenom postupku oštećenici će moći postaviti imovinsko-pravne zahtjeve i potraživati obeštećenje, no ostaje za vidjeti ima li mladi Rumunj u Hrvatskoj imovine i primanja iz kojih će se šteta moći namiriti.

Kako smo doznali, Rumunja koji je skakao po autima u Novom Zagrebu testirali su na 10 droga i na sve je bio negativan. Na fentanil ga nisu testirali jer nisu niti imali taj test na prijemi, ali niti pokazivao znakove da ga se na to posebno testira kasnije. Naime, fentanil je droga "spuštalica", "zamrzava" onoga tko ga uzme - prohoda koji korak pa opet stane u sagnutom položaju.

Također, ulični je fentanil u čitavoj EU još rijetkost.

S druge strane, kokain, speed, sintetičke droge poput monkey dusta "dižu", od njih osoba divlja, skače, trči...