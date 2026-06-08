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500 KG EKSPLOZIVA

VIDEO Rusi 'krmačama' razorili ukrajinsko zapovjedništvo

Piše Filip Sulimanec,
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VIDEO Rusi 'krmačama' razorili ukrajinsko zapovjedništvo

Ciljevi prema Ruskom ministarstvu obrane bili su zapovjedno mjesto za bespilotne letjelice 46. zasebne aeromobilne brigade

Posade Ruskih zrakoplovno-svemirskih snaga bombardirale su Ukrajinsku vojsku zrakoplovnim bombama FAB-500. Ciljevi prema Ruskom ministarstvu obrane bili su zapovjedno mjesto za bespilotne letjelice 46. zasebne aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Novopavlovke (Dnipropetrovska regija); privremena područja razmještaja 63. i 121. brigade Oružanih snaga Ukrajine u blizini Ščurova i Suhanova (Hersonska regija).

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Ruski napadi | Video: Rusko ministarstvo obrane

FAB-500 je sovjetska/ruska oznaka za opće namjenske visokoeksplozivne zrakoplovne bombe klase od 500 kilograma. Počevši od 1931. godine s modelom FAB-500sv, kasniji modeli se danas prvenstveno koriste u Ruskim zrakoplovno-svemirskim snagama, bivšim sovjetskim republikama i zemljama kupcima.

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