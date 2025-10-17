Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Restoran Gariful s Hvara, poznat po luksuznoj ponudi i objavama s društvenih mreža, izazvao je oštre reakcije javnosti nakon što je na svom Facebook profilu objavio video koji je trebao biti humorističan, ali ga većina gledatelja doživjela kao neprimjeren i uvredljiv.

U videu konobar izlazi na terasu restorana i zatiče muškarca kako šamara ženu. Na pitanje zašto to radi, muškarac odgovara da je žena “u buzari poželjela očišćene škampe”. Nakon toga i sam konobar počinje udarati ženu.

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa, upozoravajući da se nasilje nad ženama ne smije koristiti kao predmet šale.

- Ovo je krajnje bezobrazno, neuljudno i necivilizirano! Izbacite brzo ovo vanka, da se više ne vidi. Da je i muška osoba udarena, nikako nije primjereno. Nasilje! - napisao je jedan korisnik.

Drugi su kritizirali marketinški pristup restorana “Kakav jadan marketing, zaista mislite ovime privući goste? Ovime ste sad u startu odbili mnoge.”

- Odvratno, idete na block. Fuj - poručio je treći.

Mnogi su u komentarima naveli kako će ubuduće izbjegavati restoran, dok su pojedini korisnici pozvali Gariful da se javnosti ispriča i ukloni sporni video.