Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO SAD izveo novi napad na 'narko-brod', troje mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO SAD izveo novi napad na 'narko-brod', troje mrtvih
Foto: X

Tri muškarca na brodu "uključenom u operacije trgovine drogom" ubijena su u američkom zračnom napadu u nedjelju u istočnom Pacifiku, objavila je vojska, čime je broj poginulih u ovoj kontroverznoj kampanji protiv droge porastao na 185.

Brodom su "upravljale određene terorističke organizacije", izjavilo je američko vojno zapovjedništvo za Latinsku Ameriku i Karibe (Southcom) na X-u. "Obavještajne službe potvrdile su da je brod putovao rutama poznatim po trgovini drogom", dodali su, ponavljajući terminologiju koja se koristi za opisivanje desetaka smrtonosnih operacija od početka kampanje prošlog rujna.

Američki vojni dužnosnici preuzeli su odgovornost za najmanje osam takvih napada u travnju, čime je ukupan broj ubijenih u tim operacijama porastao na najmanje 185, prema podacima agencije AFP.

Trumpova administracija nikada nije pružila čvrste dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju da su ciljani brodovi zapravo bili uključeni u trgovinu drogom, ističe agencija.

Stručnjaci i dužnosnici UN-a osudili su ubojstva kao izvansudska.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026