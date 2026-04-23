VEĆ ČISTE TJESNAC

Trump prijeti: 'Uništite svaki brod s minama u Hormuzu!'

Piše HINA,
Američki predsjednik dao oštru naredbu mornarici dok rastu tenzije s Iranom i blokada potresa svjetsku trgovinu

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je izjavio kako je naredio da se puca i uništi svaki brod koji postavlja mine u ključnom Hormuškom tjesnacu, nakon što su američke snage zaplijenile tanker koji navodno prevozi naftu iz Irana. „Naredio sam američkoj mornarici da puca i uništi svaki brod, ma koliko mali bio... koji postavlja mine u vodama Hormuškog tjesnaca. Nema oklijevanja“, rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama. „Osim toga, naši 'minolovci' upravo sada čiste tjesnac. Ovime naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom!“ Američki predsjednik također je, bez ikakvih dokaza, ustvrdio u četvrtak da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad Hormuškim tjesnacem i da je on "čvrsto zatvoren" sve dok Iran ne sklopi sporazum.

Izjave vezane uz postavljanje mina su uslijedile tjedan dana nakon što je Trump rekao da je Teheran „uklonio ili uklanja sve morske mine“.

Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače započeli napade na Iran, Iran je odgovorio blokadom Hormuškog tjesnaca, prijeteći napadom na sva plovila koja ne dobiju njegovo dopuštenje za prolaz plovnim putem.

Teheran je također sugerirao da je postavio mine, iako nikada nije potvrdio takvu operaciju.

Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, uzrokujući nagli porast cijena energije i poticanje mjera za sprečavanje nestašice goriva.

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca bio je glavni kamen spoticanja u pregovorima o okončanju rata nakon što je dvotjedno primirje stupilo na snagu 8. travnja.

Nekoliko dana kasnije, SAD je uveo blokadu koja utječe na brodove koji dolaze iz iranskih luka ili se kreću prema njima, dok Washington pokušava presjeći ključne izvore prihoda Teherana.

Trump je jednostrano produljio primirje u utorak, ali blokada ostaje na snazi.

