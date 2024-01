VIDEO Scena s Krka ledi krv u žilama! Pretječe preko pune, a ovaj skreće: 'Tko bi tu bio kriv?'

NJIVICE, KRK Vozač koji je imao prednju i stražnju kameru skretao je lijevo u Njivicama. U isto vrijeme iza njega je pretjecati počeo drugi vozač, a to je učinio preko pune crte. Snimka je iz 2023. godine. Sudar, koji bi vjerojatno bio fatalan, izbjegli su za dlaku. Tko bi ovdje bio kriv? U komentarima na Facebook stranici mišljenja su podijeljena. Neki pišu kako bi oba vozača bila kriva, ovaj koji pretječe jer to radi tamo gdje ne smije, a snimatelj jer skreće, a nije se uvjerio da to može napraviti na siguran način. Drugi smatraju kako bi kriv bio isključivo vozač koji pretječe preko pune crte. Što vi kažete? Pišite nam u komentarima