VIDEO Šef mažoretkinja tvrdi: "Jako je udarila Duvnjaka". Ali na snimci se vidi nešto drugo!

Na dočeku rukometaša u ponedjeljak mažoretkinje su formirale kolonu kroz koju su igrači trebali proći. Jedna mažoretkinja nije stajala na predviđenom mjestu pa ju je, kako su nam ispričale čitateljice koje su bile tamo i sve snimale, predsjednik Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric žestoko izvrijeđao pred svima. Dodale su i kako je Šćurica smirivao i policajac kojem je on odbrusio da ga puste i da rade svoj posao. Javio nam se Alen Šćuric koji tvrdi da nije vrijeđao djevojku te da ga nije smirivala policija.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:48 Zagreb: Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video

'Prekršila je glavno pravilo, samo sam povisio ton'

- Istina je da je djevojka stala na pogrešno mjesto. Stoga sam joj rekao da se preseli na poziciju na koju je i prvotno poslana. Pritom je ona prekršila glavno pravilo tima a koje kaže da se nikada ne presijeca prolazak VIP osobe. Ovo je ekstremno bitno pravilo tima. Kako ona nije pogledala oko sebe vrlo je jako udarila je u Domagoja Duvnjaka koji je trčao prema autobusu. Istom sam reagirao i povišenim tonom rekao „Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo desiti, Dule oprosti“. Nisam ničime uvrijedio djevojku. Potpuna je neistina da sam rekao djevojci da je „glupača“ ili da „nije normalna“. Na snimci je vidljivo da je sve skupa trajalo točno 2 sekunde. Što se jasno vidi na snimci. Što se to može reći u 2 sekunde? Nije istina da sam vikao na ostale djevojke. Nije istina da je policajac došao do mene i pokušao me snimiti, niti je istina da sam policajcu rekao „Gledaj svoja posla! Znaš li s kim pričaš“ - poslao nam je Šćuric u odgovoru na objavljeni članak u kojem imamo i snimku jednog dijela incidenta.

Dobili smo novu snimku, šef mažoretkinja laže!

Šef mažoretkinja u odgovoru nam je napisao, citiramo, 'kako ona nije pogledala oko sebe vrlo je jako udarila je u Domagoja Duvnjaka'. No, 24sata su u posjedu još jedne snimke na kojoj se vidi taj 'vrlo jaki udarac'. Procijenite sami. Isto tako na snimci se čuje kako se netko obraća Šćuricu riječima: 'Šta se dereš na te cure?!' Čitateljica koja nam je poslala tu snimku potvrdila je sve ono što nam je ispričala i prva čitateljica, da se Šćuric unio u lice mažoretkinji, da je galamio na nju i vrijeđao.

- Policajcu je dobacio 'radi ti svoj posao' - rekla nam je čitateljica.

Pogledajte novu snimku

Pokretanje videa... 01:01 Zagreb: Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video