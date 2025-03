VIDEO Šef zagrebačkog SDP-a dijelio karanfile na Jarunu pa rekao: 'Osjećam se kao kurva...‘

Ususret lokalnim izborima neki su političari na Međunarodni dan žena dijelili građankama cvijeće, a na taj potez se odlučio i SDP-ov zastupnik u Hrvatskom saboru i šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Dok je saborski zastupnik dijelio karanfile na zagrebačkom Jarunu, nepoznati muški glas 'iza kamere' je cijelo vrijeme neprimjereno dobacivao. Na kraju videa se može vidjeti i čuti kako je Kolarić i izjavio "Kao kurva se osjećam".

Par žena prihvatilo je karanfil od Kolarića, no ne sve. Dok se približavao gospođi koja je sjedila na klupi u društvu muškarca, progovorio je muški glas izvan kadra: "Ovaj tip je ćelav, nemoj njegovoj ženi, ne, ne, nemoj."

Kolarić je svejedno prišao ženi i posegnuo za karanfilom. "Ne", može se ponovno čuti. "Ne? A možemo čestitati Dan žena?", pitao je Kolarić gospođu koja je potvrdno klimnula glavom. "Onda sretan Dan žena", rekao je Kolarić i nastavio dalje. "Znao sam da će biti gadno", rekao je muški glas.

Kolarić je potom Dan žena čestitao jednoj starijoj gospođi. "Još malo pa će 90. rođendan", pokušao se našaliti Kolarić. "Ne o godinama, ne o godinama", rekao je isti muški glas iza kamere. Kolarić je nastavio i prišao još jednoj ženi koja je bila u društvu muškarca.

Zagrebački SDP obilježio Dan žena podjelom karanfila na Bundeku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

"Imamo još jednog ćelavog frajera", rekao je muški glas kad je uočio da Kolariću u susret idu muškarac i žena. Njoj je SDP-ovac uspio dati karanfil.

"Branko je upao u problem, dijelit će ruže", rekao je muški glas dok je Kolarić razgovarao s okupljenima u jednom od kafića kod Jaruna. "Sad daje samo ženama koje su same", rekao je muški glas koji je primijetio mlađe žene pa uzbuđeno dodao. "U, pliz, pliz, ovima gore", a Kolarić je sa smiješkom na licu potrčao prema mlađim ženama koje je muški glas spazio. Kad je stigao do njih, čestitao im je Dan žena i uručio karanfile. "Nisi ih broj pitao?", rekao je muški glas. "Broj? Broj, trebamo broj", rekao je Kolarić, međutim one ga nisu čule.

Nakon nekoliko uspješnih, ali i neuspješnih uručivanja karanfila, Kolarić je na kraju videa s osmijehom rekao "Kao kurva se osjećam".