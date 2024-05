VIDEO Šeks u džipu stigao na HDZ-ov sastanak: Mislim da će ova kombinacija biti stabilna

Upitan je očekuje li da će sve između HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) ovaj tjedan biti dogovoreno.

- Ja očekujem Godota, dolazak Godota. Zante li tko je to? - rekao je Šeks.

Novinari su ga pitali smatra li da će HDZ i DP biti dobri partneri.

- Vjerujem u uspjeh, nadu, razum i da postoji jedna interesna sentenca, a to je da ljudi dovode do određenih kombinacija koji će dovesti do stabilnosti. Mislim da će ova kombinacija dovesti do stabilnosti, bit će puno iskušenja, puno iskušenja. Hrvatskoj treba stabilnost, a ovo je stabilna vlada, treba joj nada i vjerovanje da moramo preskočiti sve dosadašnje u ovih četiri godine izljeve mržnje, nesnošljivosti, netolerancije. Hrvatska zaslužuje daleko bolje - rekao je te dodao kako je bilo teških riječi da relaciji HDZ- DP.

- Vjerujem da će te teške riječi biti sporazumne - dodao je.