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VIDEO Senzacija u Bugarskoj: U Dunavu našli ostatke mamuta

Piše HINA,
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VIDEO Senzacija u Bugarskoj: U Dunavu našli ostatke mamuta
Foto: Reuters
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Nenov je kazao kako  se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina

U sjevernoj Bugarskoj otkriveni su, kako se vjeruje, ostaci drevnog mamuta nakon što se razina Dunava povukla na rekordno nisku razinu, izvijestila je u srijedu novinska agencija BTA, pozvavši se na povjesničare.

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Kosti mamuta pronađene u Dunavu VIDEO
Kosti mamuta pronađene u Dunavu | Video: 24sata/Reuters

Ostatke je u srijedu pronašao stanovnik obližnjeg sela Rjahovo, koji je neuobičajen nalaz zamijetio u riječnome koritu. Seljani su potom pozvali stručnjake iz Regionalnog povijesnog muzeja u obližnjem gradu Ruse.

Ravnatelj muzeja Nikolaj Nenov za BTA je rekao da su stručnjaci, koji su poslani na nalazište prepoznali donju čeljust, dvije kljove i vjerojatno mamutovo rebro te da će u četvrtak kosti biti uklonjene iz korita radi daljnjeg istraživanja i da bi se precizno utvrdilo porijeklo i starost nalaza.

Nenov je kazao kako  se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina.

Razina Dunava posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova i suša koje su pogodile rijeke u cijeloj Europi, među kojima i ključne vodene putove poput Rajne.

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