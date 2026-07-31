Nenov je kazao kako se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina
VIDEO Senzacija u Bugarskoj: U Dunavu našli ostatke mamuta
U sjevernoj Bugarskoj otkriveni su, kako se vjeruje, ostaci drevnog mamuta nakon što se razina Dunava povukla na rekordno nisku razinu, izvijestila je u srijedu novinska agencija BTA, pozvavši se na povjesničare.
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Ostatke je u srijedu pronašao stanovnik obližnjeg sela Rjahovo, koji je neuobičajen nalaz zamijetio u riječnome koritu. Seljani su potom pozvali stručnjake iz Regionalnog povijesnog muzeja u obližnjem gradu Ruse.
Ravnatelj muzeja Nikolaj Nenov za BTA je rekao da su stručnjaci, koji su poslani na nalazište prepoznali donju čeljust, dvije kljove i vjerojatno mamutovo rebro te da će u četvrtak kosti biti uklonjene iz korita radi daljnjeg istraživanja i da bi se precizno utvrdilo porijeklo i starost nalaza.
Nenov je kazao kako se dugo vjerovalo da je nalazište ranije bilo močvarno područje u kojemu je životinja vjerojatno uginula prije više tisuća godina.
Razina Dunava posljednjih je tjedana pala na rekordno nisku razinu nakon dugotrajnih ljetnih toplinskih valova i suša koje su pogodile rijeke u cijeloj Europi, među kojima i ključne vodene putove poput Rajne.
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