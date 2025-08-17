VIDEO Severina usred koncerta o Vučiću: 'Napadao je našu djecu, a sada napada svoju!'

Severina je sinoć nastupala na Novogradiškom glazbenom ljetu, gdje se tijekom nastupa dotaknula aktualnih događanja u Srbiji.

- Napadao je ovaj grad, ali mi smo pobijedili. Mi smo se branili. Napadao je našu djecu, a sad kada mu nije dosta napada svoju - rekla je Severina, na snimci Plusportala

Pokretanje videa... 01:00 Severina u Novoj Gradiški | Video: Plus portal

Dodala je kako je dobila videozapis na kojem se vidi da dječaku policija stavlja lisice na ruke.

- Dobila sam jedan video gdje su dječaku od 13 godina stavili lisice zato što se buni protiv istog tog zlotvora koji je napadao Hrvatsku. Nećemo to više dozvoliti, za svu djecu Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije... samo da rata ne bude - poručila je Severina iz Nove Gradiške.

Podsjetimo, društvenim mrežama proširila se snimka s ulica Novog Sada koja pokazuje upravo policajce kraj maloljetnika. Kako se vidi na snimci koja se proširila društvenim mrežama, policajac stavlja lisice dječaku za kojeg se sumnja da ga je skinuo s bicikla.

Na asfaltu već leži muškarac s lisicama na rukama, a pokraj njega dva policajca nešto govore dječaku koji, sudeći po njegovim gestama, moli da ga puste. Pokraj njih leži i oboreni bicikl.

Prema navodima građana u komentarima, majicu su dječaku skinuli policajci. Na snimci se vidi i da dječak nema tenisice.