Obavijesti

News

Komentari 1
IZ NOVE GRADIŠKE

VIDEO Severina usred koncerta o Vučiću: 'Napadao je našu djecu, a sada napada svoju!'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Severina usred koncerta o Vučiću: 'Napadao je našu djecu, a sada napada svoju!'
Đurđevac: Severina oduševila nekoliko tisuća posjetitelja Picokijade | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pjevačica je tijekom nastupa na prepunom trgu u Novoj Gradiški poslala jasnu poruku: 1Samo da rata ne bude!'

Severina je sinoć nastupala na Novogradiškom glazbenom ljetu, gdje se tijekom nastupa dotaknula aktualnih događanja u Srbiji. 

- Napadao je ovaj grad, ali mi smo pobijedili. Mi smo se branili. Napadao je našu djecu, a sad kada mu nije dosta napada svoju - rekla je Severina, na snimci Plusportala

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Severina u Novoj Gradiški 01:00
Severina u Novoj Gradiški | Video: Plus portal

Dodala je kako je dobila videozapis na kojem se vidi da dječaku policija stavlja lisice na ruke. 

- Dobila sam jedan video gdje su dječaku od 13 godina stavili lisice zato što se buni protiv istog tog zlotvora koji je napadao Hrvatsku. Nećemo to više dozvoliti, za svu djecu Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije... samo da rata ne bude - poručila je Severina iz Nove Gradiške. 

Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda Beograd: Sukob građana i studenata s policijom tijekom prosvijeda
47
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, društvenim mrežama proširila se snimka s ulica Novog Sada koja pokazuje upravo policajce kraj maloljetnika. Kako se vidi na snimci koja se proširila društvenim mrežama, policajac stavlja lisice dječaku za kojeg se sumnja da ga je skinuo s bicikla. 

Na asfaltu već leži muškarac s lisicama na rukama, a pokraj njega dva policajca nešto govore dječaku koji, sudeći po njegovim gestama, moli da ga puste. Pokraj njih leži i oboreni bicikl.

Prema navodima građana u komentarima, majicu su dječaku skinuli policajci. Na snimci se vidi i da dječak nema tenisice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'
MAJKA OD ŠOKA PALA U NESVIJEST

Braća poginula dok su išli ocu, roditelji se slomili: 'Pustite me da vidim jesu mi djeca živa'

Mladići su na dan nesreće išli u posjet ocu na posao kako bi mu odnijeli žarulje. Izgubili su kontrolu nad vozilom i direktno udarili kamion u suprotnoj traci
Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'
SRAMOTNI POP

Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'

Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025