VIDEO Sinjski 'Walter White': Kod dilera našli tri kile 'metha'

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje usmjereno na suzbijanje zlouporabe droga, tijekom kojeg su utvrdili osnovanu sumnju da je 48-godišnji muškarac počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Prema policijskim informacijama, prilikom pretrage stana kojim se osumnjičeni koristi na sinjskom području pronađena je veća količina droge. Policija je tom prilikom oduzela 2.811 grama droge crystal meth te 255,3 grama droge speed.

Uz drogu su pronađeni i predmeti koji upućuju na pripremu za daljnju distribuciju, uključujući dodatke za povećanje mase droge, vagu za precizno mjerenje te uređaj za vakumiranje.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.