GENIJALNA IDEJA

VIDEO Svatovi u Slavoniji po mladu se vozili na kamionu s bazenom: 'Ljudi su oduševljeni' SLAVONIJA - Veseli svatovi po mladu su išli na kamionu na kojeg su namontirali kauč, suncobran i bazen. "To je bila bratova ideja, on je inače kamiondžija. Po mladu su išli on, kum, čajo i djeveruša. Mlada se smijala kad ih je vidjela, ljude je oduševila ideja", rekla nam je sestra mladoženje.

Kopiranje linka