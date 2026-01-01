Obavijesti

News

UŽAS

VIDEO Širi se snimka navodnog početka požara u švicarskom skijalištu: Poginulo je 40 ljudi

Piše 24sata,
Foto: X/Screenshoot

Prema posljednjim informacijama, požar je izazvala pirotehnika kada su konobari postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu

Najmanje 40 ljudi je poginulo i još stotinjak je ranjeno u snažnoj eksploziji koja je odjeknula u švicarskom skijalištu u baru Constellation u noći sa srijede na četvrtak.

Službeni uzrok eksplozije ostaje nejasan, ali vlasti su rekle da se čini kako se radi o nesreći. Društvenim mrežama šire se snimke navodnog početka cijele tragedije.

Prema posljednjim informacijama, požar je izazvala pirotehnika kada su konobari, prema riječima svjedoka za BFMTV, postavili rođendanske svijeće na boce od šampanjca i tako hodali po lokalu. 

Na snimci se vidi kako ljudi mahnito bježe iz kafića u kojem se širi požar.

- Trenutačno ovo smatramo požarom i ne razmatramo mogućnost da se radilo o napadu", rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare.

