VIDEO Slobodanu iz Rovinja stigla proteza: 'Počinje moj novi život! Neopisivo sam sretan'

Zahvaljujući 24sata i svim ljudima koji su kroz humanitarnu akciju iz cijele Hrvatske uplaćivali novac, ja sam dobio protezu nakon što su mi morali odrezati nogu. Moj život može ponovno početi. Riječima ne mogu opisati svoju sreću i zahvalnost, u dahu nam je ispričao Slobodan Ikač (40) iz Rovinja, ni sam još ne vjerujući da je dobio željenu, mehatroničku protezu.

Oči su mu zasuzile jer je patio godinama prije ovoga cilja. U organiziranoj humanitarnoj akciji za Slobodana prikupljeno je 50.373 eura. Taj medicinski tehničar, rodom iz Vukovara, ljubav je pronašao u Rovinju, gdje je i ostao. Zaposlio se u jednom rasadniku i taj posao obožava, no stravični i kronični bolovi godinama su ga uništavali. Nebrojeno puta je krvario iz otvorenih rana koje su se iznova stvarale i nisu zarastale. Slobodan, koji je već bio na izmaku snaga, jedan dan kirurgu je rekao: "Molim vas, režite mi nogu". Podsjetimo, njegova je dijagnoza Buergerova bolest, stanje ponavljane upale i začepljenih, malih, srednjih i velikih arterija udova, uz pogoršanja.

Liječnici su mu u više navrata amputirali prste desne noge, u nadi da će bolest zaustaviti. No na kraju, 2023., zbog brojnih komplikacija su morali odrezati nogu do ispod koljena. Od tada je sanjao o mehatroničkoj protezi koju si on i njegova djevojka nikako nisu mogli priuštiti. A onda je, nakon teksta u našim novinama u ožujku, pomoć počela stizati sa svih strana. Trenutačno se Slobodan nalazi na rehabilitaciji u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Dr. Martin Horvat" u Rovinju, gdje će naučiti kako ponovno stati na "svoje noge".

- U Hrvatskoj žive ljudi ogromnog srca, a i oni koji nisu možda uplatiti već slali poruke podrške, sve mi je to neizmjerno značilo u užasno teškim trenucima. Želim se što prije vratiti na posao. Želim raditi, hodati, voziti bicikl, igrati odbojku, a tko zna, možda se popnem i na Velebit. Želim živjeti kao i kad sam imao obje zdrave noge. Hvala svima koji su mi to omogućili, uključujući i Grad Rovinj i sportsko-humanitarnu manifestaciju Popolana, te mojim prijateljima Branku i Robertu, od kojih je sve počelo. Ako nekoga nisam osobno naveo, neka mi oprosti, ali sam previše uzbuđen i pod snažnim emocijama - govori nam Slobodan, koji se sad privikava na novi život s protezom.

I to nije samo učenje ponovnog hodanja, ova proteza ima aplikaciju preko koje se određuju pokret određene brzine i kut pokret. Moći će, dodaje, čak i zaustaviti se u polučučnju.

- Ući u novu protezu koja je stigla nije bilo baš jednostavno i neusporedivo je s bilo čim. Naporno je zapravo. U početku je dosta bolno, a moje je tijelo u međuvremenu zakržljalo jer sam mjesecima bio neaktivan. Fizikalnim terapijama u Bolnici 'Dr. Martin Horvat' nastojim što prije stati na noge. Vježbe mi pomažu da sve to svladam. Kompenzira pogrešne pokrete i daje mogućnost bavljenja raznim sportovima. Obična proteza je većinom za hodanje, a kod mehatroničke sve ide drugačije. U aplikaciju se mogu dodati razni sportovi kojih sam godinama 'žedan' - uzbuđen je Ikač dok čvrsto drži svoju novu "nogu" koju je dugo želio..

Kako jasno kaže, ne želi biti invalid, već biti koristan društvu i vratiti društvu koje mu je pomoglo svojim trudom i radom.

- I to sve mi je omogućeno zbog dobrih ljudi. Aplikacija i proteza daju mi veliku mogućnost da ne razmišljam pretjerano kod jednostavnog hodanja - detaljno je objasnio. Novo pomagalo vratilo mu je osmijeh na lice, ali i budućnost.