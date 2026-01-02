Obavijesti

VIDEO Slovencu koji je pokušao ubiti policajce istražni zatvor

VIDEO Slovencu koji je pokušao ubiti policajce istražni zatvor
Foto: Čitatelj 24sata

Svemu je prethodila krađa kotača s više automobila u Stenjevcu. Kad su naišli policacji, krenuo je na njih, pa počeo bježati. Policajci su ispalili više hitaca prema vozilu. Muškarca su uhitili isti dan u Maksimiru

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 38-godišnjeg slovenskog državljanina zbog tri kaznena djela pokušaja teškog ubojstva, potvrđeno je nakon njegova ispitivanja. Tereti ga se da je policajce pokušao usmrtiti automobilom tijekom uhićenja u noćnim satima 29. prosinca 2025. u Stenjevcu.

Prema navodima državnog odvjetništva, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik, u trenutku kada su trojica policijskih službenika postupali prema njemu zbog sumnje na počinjenje više imovinskih kaznenih djela, namjerno krenuo vozilom prema njima s ciljem da ih pregazi. Policajci su se prethodno legitimirali i izdali mu zapovijedi da se zaustavi i izađe iz vozila.

Kako je već objavila policija, incidentu je prethodila krađa kotača s više parkiranih automobila na području Stenjevca. Muškarac je preskočio ogradu trgovačkog društva na Samoborskoj cesti, s dva vozila demontirao više kotača te ih prebacio preko ograde. Nakon toga se uputio do automobila slovenskih registracijskih oznaka, udaljenog oko 200 metara, na koji je montirao nepripadajuće hrvatske tablice i pokušao pobjeći.

Kada su mu policajci službenim vozilima prepriječili put, osumnjičenik se isprva zaustavio, no potom je naglo krenuo prema njima. U cilju odbijanja protupravnog napada, jedan policijski službenik ispalio je više hitaca u smjeru prednjeg dijela vozila. Osumnjičenik je potom krenuo u bijeg, nekoliko stotina metara dalje udario u metalnu konstrukciju, napustio vozilo i nastavio bježati pješice.

Uhićen je istoga dana u poslijepodnevnim satima na području Maksimira.

Nakon ispitivanja okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage prihvatio je prijedlog i odredio istražni zatvor.

Dodatno, doznaje se kako je za 38-godišnjakom od ranije bio raspisan Europski uhidbeni nalog Republike Slovenije radi izdržavanja kazne zatvora zbog kaznenih djela protiv imovine, kao i međunarodna potraga Interpola Ljubljana.
U događaju, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti noćne drame koja je uznemirila stanovnike zapadnog dijela Zagreba.

