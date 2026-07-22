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VIDEO SNAŽNO NEVRIJEME U BIH: 'Ovo se nije dogodilo u 50 godina, šteta je u milijunima'

Piše Antonela Šaponja,
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VIDEO SNAŽNO NEVRIJEME U BIH: 'Ovo se nije dogodilo u 50 godina, šteta je u milijunima'
Foto: Hercegovina Meteo/Facebook
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Najteže je pogođeno selo Bratač, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene, a stradale su i sve parcele pod žitom

Snažno nevrijeme koje je u utorak pogodilo Hercegovinu prouzročilo je golemu materijalnu štetu, koja se već sada procjenjuje na milijunske iznose. Tuča je uništavala kuće, vozila i poljoprivredne usjeve, piše Klix.ba.

- Šteta je golema i već sada je jasno da se radi o milijunskim iznosima - rekao je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.

Povjerenstvo izlazi na teren

Još nije poznato je li veća šteta nastala na privatnoj imovini ili u poljoprivredi. Avdalović je istaknuo kako će povjerenstvo izaći na teren kako bi procijenilo razmjere štete na kućama i imanjima. Najteže je pogođeno selo Bratač, gdje su poljoprivredne kulture potpuno uništene, a stradale su i sve parcele pod žitom.

- Vlasnici prijavljuju štetu na objektima. Stožer za izvanredne situacije procjenjuje stanje na terenu i u skladu s tim ćemo poduzeti odgovarajuće korake - kazao je Avdalović.

Ne pamte ovakvo nevrijeme

Stanovnici Hercegovine već masovno prijavljuju štetu na privatnoj imovini i stambenim objektima.

- Nevesinje ne pamti ovakvo nevrijeme, opustošilo je Hercegovinu. Mislim da se ovako nešto nije dogodilo u posljednjih 50 godina - izjavio je Avdalović za RTRS.

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