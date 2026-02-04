Obavijesti

OGLASILI CRVENI METEOALARM

VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'
Foto: Čitatelj 24sata

Najjači udar juga na Palagruži iznosio je 137 km/h. Osam milja od svjetionika na Palagruži plutača DHMZ-a je u dva navrata izmjerila najvišu visinu vala od 8 metara

Admiral

Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke potopljenih ulica Omiša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poplava u Omišu 05:40
Poplava u Omišu | Video: Čitatelj 24sata

Dalmaciju su u srijedu pogodile jake oborine. Još u utorak su na sjevernom Jadranu pale velike količine oborina, na riječkom području i preko 100 litara po četvornom metru. Zbog pritjecanja zraka mase sa sjevera Afrike, kiša koje je padala sadržavala je primjese saharskog pijeska.

- Prošli tjedan je isto napadalo jako puno kiše. Naravno da su šahtovi i dalje neprohodni. Voda nema gdje. Poplava se uglavnom zadrži do 15 centimetara, ali nikad ovoliko. Ljudi hodaju sa najlonskim vrećicama na nogama i gumenim čizmama. Grad ne radi na rješavanju problema - dodao je naš čitatelj.

Za srijedu je za područje srednje i južne Dalmacije na snazi crveni meteoalarm...

POPLAVA U GRADU VIDEO Omiš pod vodom! 'Ljudi se snalaze, idu prečicama...'
VIDEO Omiš pod vodom! 'Ljudi se snalaze, idu prečicama...'

Jadran je zahvatilo jako olujno jugo, a ponegdje na moru ima orkanske udare. Zasad su orkanski udari zabilježeni na mosorskoj zvjezdarnici, na Lastovu i Palagruži. Najjači udar juga na Palagruži iznosio je 137 km/h. Osam milja od svjetionika na Palagruži nalazi se meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a koja je u dva navrata izmjerila najvišu visinu vala od 8 metara. 

U isto vrijeme uz obalu i na otocima događa se izražena ciklonalna plima, svakako najveća ove godine i jedna od najvećih posljednjih godina. More se diglo i preko pola metra, ponegdje i preko 70 centimetara pa su poplavili niži dijelovi obale.

NEMA KANALA Potop u Vrgorcu: 'Dva milijuna trsova je nestalo pod vodom'
Potop u Vrgorcu: 'Dva milijuna trsova je nestalo pod vodom'

Plima je osobito izražena u Trogiru, s čiovske strane. Izražena plima pogodila je i Split, pa se pod morem našao velik dio obale Bačvice, Firule. Identično je u Kaštelima, Vranjicu, Omišu, Hvaru.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

  • trajektne linije: Stari Grad-Split, Lopar-Valbiska, Vis-Split, Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sućuraj-Drvenik, Makarska-Sumartin, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka-Ubli;
  • katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Split-Rogač-Milna, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik ;
  • brodske linije: Zadar - Mali Iž - Veli Iž - Mala Rava - Rava, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar - Sali - Zaglav - Iž, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula, Preko-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

