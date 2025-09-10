VIDEO Strašni prizori iz Rijeke: Bujica potopila ulice, odgurala i bager. 'Auti se jedva probijaju'

Naglo je krenula kiša, sve ulice su poplavljene. Auti se jedva probijaju, pješaci ne mogu hodati, kazao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao snimke velikog nevremena koje je pogodilo Rijeku u srijedu popodne. U Vukovarskoj ulici, u kojoj se trenutno odvijaju radovi, bujica je pomaknula bager i odgurala gradski autobus, piše Torpedo Media. Na prometnici se sada nalaze velike količine kamenja s gradilišta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:02 Potop u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

- Zbog bujice na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog vodenih bujica otežano se vozi na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i u Hrvatskom primorju, osobito u Rijeci - stoji na HAK-u.

Na snimkama koje su nam poslali naši čitatelji vidi se kako su nastale velike poplave i bujice. Meteorolozi su upozorili na mjestimično izražene pljuskove praćene grmljavinom, te oluje i obilnu kišu, osobito na Jadranu i područjima uz obalu. Upravo u tim dijelovima postoji povećana opasnost od poplava zbog veće količine padalina u kratkom vremenu. Na istoku Hrvatske očekuje se najmanje kiše.

Vjetar će biti umjeren jugoistočni i južni, u gorju povremeno jak, dok se na moru očekuje jako do olujno jugo i južni vjetar. Navečer će vjetar okretati na jugozapadnjak, što bi dodatno moglo pojačati osjećaj nestabilnosti.

Temperature zraka kretat će se između 20 i 25 °C, dok će na istoku i jugu zemlje biti malo toplije. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti od 21 do 23 °C, uz pretežno oblačno nebo i kišu uglavnom od sredine dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina.