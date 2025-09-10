Obavijesti

News

Komentari 2
DRAMATIČNE SNIMKE

VIDEO Strašni prizori iz Rijeke: Bujica potopila ulice, odgurala i bager. 'Auti se jedva probijaju'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Strašni prizori iz Rijeke: Bujica potopila ulice, odgurala i bager. 'Auti se jedva probijaju'
Foto: Čitatelj 24sata

Meteorolozi su upozorili na mjestimično izražene pljuskove praćene grmljavinom, te oluje i obilnu kišu

Naglo je krenula kiša, sve ulice su poplavljene. Auti se jedva probijaju, pješaci ne mogu hodati, kazao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao snimke velikog nevremena koje je pogodilo Rijeku u srijedu popodne. U Vukovarskoj ulici, u kojoj se trenutno odvijaju radovi, bujica je pomaknula bager i odgurala gradski autobus, piše Torpedo Media. Na prometnici se sada nalaze velike količine kamenja s gradilišta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potop u Rijeci 02:02
Potop u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

- Zbog bujice na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog vodenih bujica otežano se vozi na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i u Hrvatskom primorju, osobito u Rijeci - stoji na HAK-u.

DRAMATIČNE SNIMKE VIDEO Poplava u Rijeci: 'Kiša je napravila pravi kaos, ne možeš nigdje, auto je zaglavio u vodi'
VIDEO Poplava u Rijeci: 'Kiša je napravila pravi kaos, ne možeš nigdje, auto je zaglavio u vodi'

Na snimkama koje su nam poslali naši čitatelji vidi se kako su nastale velike poplave i bujice. Meteorolozi su upozorili na mjestimično izražene pljuskove praćene grmljavinom, te oluje i obilnu kišu, osobito na Jadranu i područjima uz obalu. Upravo u tim dijelovima postoji povećana opasnost od poplava zbog veće količine padalina u kratkom vremenu. Na istoku Hrvatske očekuje se najmanje kiše.

PROGNOZA SEVERE WEATHER Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'
Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'

Vjetar će biti umjeren jugoistočni i južni, u gorju povremeno jak, dok se na moru očekuje jako do olujno jugo i južni vjetar. Navečer će vjetar okretati na jugozapadnjak, što bi dodatno moglo pojačati osjećaj nestabilnosti.

Temperature zraka kretat će se između 20 i 25 °C, dok će na istoku i jugu zemlje biti malo toplije. Primjerice, u Zagrebu će najviša dnevna temperatura biti od 21 do 23 °C, uz pretežno oblačno nebo i kišu uglavnom od sredine dana, kada su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?
INCIDENT NA POLJSKOM NEBU

Trump: Što je s Rusijom koja krši poljski zračni prostor?

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!
DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput
Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!
ČITAVO JADRANSKO PODRUČJE

Pogledajte što ide na Hrvatsku! DHMZ digao crveni alarm za 4 regije: U Rijeci je pravi potop!

Meteorolozi upozoravaju na vrlo opasne vremenske uvjete koji mogu izazvati bujične i urbane poplave, velike poteškoće u prometu te ozbiljna oštećenja na imovini i infrastrukturi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025