VIDEO Snijeg pao i u Dalmaciji: U Omišu se stvara tanki snježni pokrivač, evo gdje još ga ima

Snijeg je pao i u dijelu Dalmacije. Nakon kratkog razdoblja stabilnijeg vremena, nova ciklona od jutra utječe na vremenske prilike na Jadranu. Uz pretežno oblačno vrijeme, mjestimice pada kiša, a lokalno i obilnija, ponegdje uz grmljavinu.

Zbog prodora hladnog zraka snijeg se mjestimice spušta sve do mora, pa je gust snijeg zabilježen u Omišu, Dupcima i Pločama, dok se u Omišu već stvara tanak snježni pokrivač. Snijega je bilo i u Srinjinama, što znači da je zahvatio i šire splitsko područje, piše Dalmacija Danas.

U većini ostalih obalnih krajeva i na otocima prevladava kiša, no uvjeti su mjestimice vrlo nepovoljni. Posebno je opasno na brzoj cesti Solin – Klis, gdje se pojavljuju snijeg i ledena kiša. U Dalmatinskoj zagori gust snijeg pada na širem području, uključujući Zamosorje i Cetinski kraj.

Sve je to posljedica dolaska vlažnog zraka na jako ohlađeno tlo. Na moru puše umjereno do jako jugo i levant, mjestimice s olujnim udarima, zbog čega će se temperatura zraka postupno podizati. Ipak, dok oborina posvuda ne prijeđe u kišu, osobito u dijelovima Zagore, i dalje je moguć snijeg, ponegdje i u većim količinama.