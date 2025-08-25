Obavijesti

News

Komentari 19
OPASNA VOŽNJA KOD RIJEKE

VIDEO Šokantna snimka dvojice vozača kod Rijeke: Naglo stali pa krenuli u rikverc na autocesti

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Tom opasnom manevru pridružio se još jedan vozač pa su oboje vozili unatrag

Nevjerojatna scena odigrala se u petak na autocesti A7 kod Rijeke. Vozač je pogrešno skrenuo prema Trsatu, a u posljednjem je trenutku shvatio da ipak želi nastaviti ravno pa je krenuo voziti unatrag. Tako se vratio na autocestu. A onda za njim i drugi!

Opasna vožnja kod Rijeke 00:39
Opasna vožnja kod Rijeke | Video: čitatelj/24sata

- Umjesto da se sigurno isključi i nastavi do prvog povratnog ulaza, on je odlučio naglo stati i ubaciti u rikverc da bi se vratio na autocestu. Stajali smo u koloni, nitko se nije pomicao. Nakon nekoliko minuta shvatili smo da se auto ispred nas kreće u rikverc - priča nam čitateljica.

Na još veće iznenađenje, nije bio jedini s takvom idejom - tom opasnom manevru pridružio se još jedan vozač pa su oboje vozili unatrag.

- Osim što je vožnja unatrag strogo zabranjena, takva radnja može završiti kobno za sve sudionike prometa. Stručnjaci upozoravaju da se u ovakvim situacijama vozači trebaju jednostavno isključiti i nastaviti do sljedećeg ulaza, umjesto da riskiraju živote, dodaje čitateljica.

