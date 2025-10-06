VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Stajao je s puškom i kacigom na glavi, a onda ušao u autobus, ispričao nam je čitatelj koji je snimio uznemirujuću scenu u Zagrebu u ponedjeljak popodne. Muškarac je, naime, na autobusnoj stanici na Aveniji Dubrovnik stajao s puškom u rukama.

Ljudi oko njega su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET-ov autobus 219. O svemu smo poslali upit i zagrebačkoj policiji, koja nam je potvrdila kako su dojavu o incidentu dobili u 14.40 sati.

Priveli su mladića, a radi se o 20-godišnjaku koji je nosio airsoft pušku.

Slijedi kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebali podići i odgovarajuću prijavu.

Podsjetimo, u Splitu je prije tri tjedna mladić također izazvao paniku zbog airsoft puške. Tada su priveli mladića (19) koji je na području Bilica hodao s Airsoft puškom kojom se prije toga koristio prilikom igre na području Solina, a potom je opremu nosio prema obiteljskoj kući. Replika je oduzeta, a fotografiju predmeta policija je dostavila medijima.

Protiv 19-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Prema zakonskim odredbama, za taj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.