Obavijesti

News

Komentari 31
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
3
Foto: Čitatelj 24sata

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave

Stajao je s puškom i kacigom na glavi, a onda ušao u autobus, ispričao nam je čitatelj koji je snimio uznemirujuću scenu u Zagrebu u ponedjeljak popodne. Muškarac je, naime, na autobusnoj stanici na Aveniji Dubrovnik stajao s puškom u rukama.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Mladić s airsoft puškom 00:16
Mladić s airsoft puškom | Video: 24sata Video

Ljudi oko njega su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET-ov autobus 219. O svemu smo poslali upit i zagrebačkoj policiji, koja nam je potvrdila kako su dojavu o incidentu dobili u 14.40 sati. 

Foto: Čitatelj 24sata

Priveli su mladića, a radi se o 20-godišnjaku koji je nosio airsoft pušku.

Slijedi kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebali podići i odgovarajuću prijavu.

Podsjetimo, u Splitu je prije tri tjedna mladić također izazvao paniku zbog airsoft puške. Tada su priveli mladića (19) koji je na području Bilica hodao s Airsoft puškom kojom se prije toga koristio prilikom igre na području Solina, a potom je opremu nosio prema obiteljskoj kući. Replika je oduzeta, a fotografiju predmeta policija je dostavila medijima.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Protiv 19-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Prema zakonskim odredbama, za taj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 660 do 5.300 eura ili kazna zatvora do 60 dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 31
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025