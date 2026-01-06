Šokantan propust u švicarskom klubu u kojem je izbio požar: Pet godina nije bilo inspekcije

Pet godina nisu provedene provjere protupožarne sigurnosti u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani u kojemu je izbio požar na proslavi Nove godine, rekao je u utorak gradonačelnik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...' | Video: 24sata/reuters

Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud rekao je da između 2020. i 2025. nije bilo inspekcija. Dodao je da je prošle godine provedena samo akustička procjena na koju nije bilo prigovora.

Foto: Denis Balibouse

- Duboko žalimo zbog ovoga - rekao je Feraud. Tijekom inspekcija 2019. i ranije, izolacijski materijal na stropu nikad nije identificiran kao problem, rekao je gradonačelnik.

Radna dozvola za drugi restoran kojim upravljaju isti vlasnici u Crans-Montani sada je povučena.

Foto: Umit Bektas

Istražitelji vjeruju da je katastrofu u popularnom baru Le Constellation tijekom proslave Nove godine izazvala prskalica koja je zapalila pjenastu izolaciju na stropu. Požar se brzo proširio prepunim barom i zarobio brojne goste unutra.

U požaru je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno je 116, većina njih teško. Mnoge žrtve opeklina sada se liječe u inozemstvu.