Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud rekao je da između 2020. i 2025. nije bilo inspekcija. Dodao je da je prošle godine provedena samo akustička procjena na koju nije bilo prigovora
Šokantan propust u švicarskom klubu u kojem je izbio požar: Pet godina nije bilo inspekcije
Pet godina nisu provedene provjere protupožarne sigurnosti u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani u kojemu je izbio požar na proslavi Nove godine, rekao je u utorak gradonačelnik.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud rekao je da između 2020. i 2025. nije bilo inspekcija. Dodao je da je prošle godine provedena samo akustička procjena na koju nije bilo prigovora.
- Duboko žalimo zbog ovoga - rekao je Feraud. Tijekom inspekcija 2019. i ranije, izolacijski materijal na stropu nikad nije identificiran kao problem, rekao je gradonačelnik.
Radna dozvola za drugi restoran kojim upravljaju isti vlasnici u Crans-Montani sada je povučena.
Istražitelji vjeruju da je katastrofu u popularnom baru Le Constellation tijekom proslave Nove godine izazvala prskalica koja je zapalila pjenastu izolaciju na stropu. Požar se brzo proširio prepunim barom i zarobio brojne goste unutra.
U požaru je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno je 116, većina njih teško. Mnoge žrtve opeklina sada se liječe u inozemstvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+