POGINULO 40 LJUDI

Šokantan propust u švicarskom klubu u kojem je izbio požar: Pet godina nije bilo inspekcije

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stephanie Lecocq

Gradonačelnik Crans-Montane Nicolas Feraud rekao je da između 2020. i 2025. nije bilo inspekcija. Dodao je da je prošle godine provedena samo akustička procjena na koju nije bilo prigovora

Pet godina nisu provedene provjere protupožarne sigurnosti u baru u švicarskom skijalištu Crans-Montani u kojemu je izbio požar na proslavi Nove godine, rekao je u utorak gradonačelnik.

FILE PHOTO: Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: Denis Balibouse

- Duboko žalimo zbog ovoga - rekao je Feraud. Tijekom inspekcija 2019. i ranije, izolacijski materijal na stropu nikad nije identificiran kao problem, rekao je gradonačelnik. 

Radna dozvola za drugi restoran kojim upravljaju isti vlasnici u Crans-Montani sada je povučena.

Aftermath of New Year's Eve party fire and explosion at Crans-Montana's "Le Constellation" bar
Foto: Umit Bektas

Istražitelji vjeruju da je katastrofu u popularnom baru Le Constellation tijekom proslave Nove godine izazvala prskalica koja je zapalila pjenastu izolaciju na stropu. Požar se brzo proširio prepunim barom i zarobio brojne goste unutra.

U požaru je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno je 116, većina njih teško. Mnoge žrtve opeklina sada se liječe u inozemstvu.

