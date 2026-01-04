Slomljena majka Arthura (16) stradalog u požaru u Švicarskoj: 'Naš sin se otišao zabaviti u raj'

Policija je identificirala tijela svih 40 žrtava požara u baru Le Constellation u švicarskom skijalištu Crans-Montana. Prema dosadašnjim saznanjima, najmlađa žrtva je iz Švicarske i imala je tek 14 godina, dok je trenutačno najstariji identificirani 39-godišnji Francuz. Policija je izjavila da neće objaviti daljnje detalje o žrtvama koje su identificirali iz poštovanja prema njihovim bližnjima.

Kako je ranije objavljeno, većina gostiju kluba u kojem se čekala Nova godina bili su u dobi od 16 do 20 godina, a među njima je i 16-godišnji Arthur Broadard kojeg je majka očajnički tražila nadajući se da je samo nestao, da je u jednoj od bolnica, da će joj se vratiti živ. Nažalost, identifikacijom je potvrđeno da je i on jedan od žrtava.

- Naš Arthur je sada otišao zabaviti se u raj. Sada možemo početi žalovati znajući da je u miru i svjetlu. Hvala na suosjećanju i ljubavi. Drugi roditelji, braća i sestre još uvijek čekaju u tjeskobi – objavila je njegova majka Laetitia kojoj se Arthur posljednji put javio samo nekoliko minuta nakon ponoći s porukom: "Sretna Nova godina, mama, volim te". Tamo je organizirao i proslavu svoj rođendana rezervirajući veliki stol nekoliko dana ranije.

Jedna od žrtava je Stefan Ivanović (31), državljanin Srbije i Švicarske, koji je radio kao zaštitar u baru. Stefan je u trenutku izbijanja požara bio pokraj vrata, ali se odlučio vratiti u objekt kako bi pomogao u evakuaciji. Uspio je izgurati nekoliko mladih vani, a onda se vratio u klub, no zapeo je u stampedu te stradao i sam. Zbog svog nesebičnog čina proglašen je herojem.

Protiv francuskog para koji je vodio bar, Jacquesa Morettija (49) i njegove supruge Jessice (40) podignuta je optužnica.

- Optuženi su za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja - navodi se u priopćenju švicarskih pravosudnih institucija napominjući kako presumpcija nevinosti traje do donošenja konačne presude.

Istraga o uzrocima požara naime još nije konačna iako stoji jasna pretpostavka kako su vatrenu stihiju pokrenule prskalice na bocama šampanjca koje su zahvatile pjenaste obloge zvučne izolacije na stropu. Buktinja se širila strašnom brzinom, a prema nekim izvorima, temperatura u klubu inače smještenom u podrumskom prostoru, vrlo brzo dosegla je i do 600 Celzijevih stupnjeva. Istražitelji se bave i sumnjivom renovacijom prostora, ali i problemom samo jednoj izlaza odnosno stubišta što je dovelo do toga da se bar pretvori u smrtonosnu zamku za najmanje 40 gostiju. Njih 119 ima teške opekline. Svjedoci su ispričali kako su ljudi očajnički razbijali prozore pokušavajući se spasiti.

Fokus istrage je i na protupožarnoj zaštiti koju je klub trebao imati, uključujući i vatrogasne aparate. Moretti je na ispitivanju tvrdio da je sve bilo u skladu s pravilima te da je klub pregledan tri puta u zadnjih deset godina. Izrazio je žaljenje te kazao kako su spremni surađivati s vlastima.

Podsjetimo, Moretti i njegova supruga preuzeli su bar 2015. godine. Francuski list Le Parisien otkrio je da je Moretti prije dvadesetak godina u Francuskoj služio zatvorsku kaznu zbog prijevare, otmice i protupravnog zatočenja, a prije je bio povezan i sa slučajevima podvođenja. No, u novije vrijeme policija ga nije povezivala s kriminalnim radnjama.

Podsjetimo, požar u baru Le Constellation izbio je u novogodišnjoj noći, oko 1.30 sati, a u njemu su bili gosti iz država diljem Europe. Brojne zemlje ponudile su pomoć u zbrinjavanju pacijenata pa je tako njih oko 50 prebačeno u bolnice u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj i Belgiji. Ostali se liječe u kliničkim centrima u Švicarskoj. Svim hospitaliziranim stanje je izuzetno teško. Zbog vatrene kiše koja je padala sa stropa većina ih ima opekline lica i glave te ekstremiteta.