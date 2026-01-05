Obavijesti

PAKAO NA SKIJALIŠTU

FOTO Ovo su žrtve stravičnog požara u Švicarskoj: Više od polovice bili su maloljetnici...

Piše Bogdan Blotnej,
FOTO Ovo su žrtve stravičnog požara u Švicarskoj: Više od polovice bili su maloljetnici...
Foto: društvene mreže/screenshot/canva

Prema prvim rezultatima istrage, požar je izbio kada su konobari mahali bocama šampanjca s prskalicama blizu stropa, nakon čega se zapalio zvučno-izolacijski materijal. Bijeg je bio nemoguć

Švicarske vlasti potvrdile su da je svih 40 poginulih u razornom požaru u baru Le Constellation u Crans-Montani identificirano, a više od polovice žrtava bilo je mlađe od 18 godina. Tragedija se dogodila u 1.30 sati ujutro na Novu godinu, u jednom od najelitnijih skijališta u Europi.

Prema prvim rezultatima istrage, požar je izbio kada su konobari mahali bocama šampanjca s prskalicama blizu stropa, nakon čega se zapalio zvučno-izolacijski materijal. Vatra se u svega nekoliko sekundi pretvorila u tzv. flashover, zahvativši gotovo cijeli prostor i učinivši bijeg gotovo nemogućim.

Neki od stradalih bili su toliko izgorjeli da su identificirani isključivo DNK analizom. Ukupno je 116 ljudi ozlijeđeno, a neki se još uvijek bore za život, piše Daily Mail.

Najmlađe žrtve su 14-godišnji dječak iz Francuske i 14-godišnja djevojčica iz Švicarske, čime je tragedija poprimila još mračnije razmjere. Osim njih, stradalo je više švicarskih državljana u dobi od 15 do 24 godine, potvrdili su lokalni mediji. Među poginulima su i talijanski tinejdžeri stari 15 i 16 godina, kao i francuski državljani u dobi od 14, 17, 20, 23, 26 i 33 godine, navode talijanski i francuski izvori.

Život su izgubile i 22-godišnja žena iz Portugala, 17-godišnja djevojka iz Belgije, 18-godišnji mladić iz Rumunjske te 18-godišnji državljanin Turske. Prema službenim podacima, više od polovice poginulih bili su maloljetnici ili vrlo mladi ljudi, a ukupno je više od 20 žrtava bilo tinejdžerske dobi.

Žrtve dolaze iz najmanje desetak zemalja, među kojima su Švicarska, Italija, Francuska, Velika Britanija, Rumunjska, Portugal, Belgija i Turska, kao i osobe s dvojnim ili trostrukim državljanstvom.

Obitelji objavile imena

Benjamin Johnson (18), Švicarska

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Mladi boksač iz Lausannea trenirao je u Lausanne Boxing Clubu. Prema Švicarskoj boksačkoj federaciji, poginuo je pokušavajući spasiti prijateljicu, kojoj je time omogućio da preživi.
Predsjednik federacije Amir Orfia opisao ga je kao „perspektivnog sportaša i blistavu osobnost“, dodavši da je njegov čin ultimativni primjer altruizma.
- Benjamin nas je napustio kao heroj - poručili su iz federacije.

Achille Osvaldo Giovanni Barosi (16), Italija

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Tinejdžer iz Milana vratio se u bar kako bi uzeo zaboravljeni mobitel i jaknu, netom prije nego što je požar izbio. Njegova obitelj potvrdila je da je u tom trenutku došlo do eksplozije. Pohađao je umjetničku školu i bio strastveni slikar.

Alice Kallergis (15), Švicarsko-grčka državljanka

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Bila je na svom prvom izlasku, zajedno s bratom Romainom, s kojim je odrasla skijajući u Crans-Montani. Nekoliko minuta prije požara otišla je u Le Constellation. Njezinu smrt potvrdilo je grčko Ministarstvo vanjskih poslova. Otac je na društvenim mrežama objavio crtež anđela s njezinim imenom.

Giovanni Tamburi (16), Italija

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

U Crans-Montanu je došao na odmor s ocem. Učenik srednje škole u Bologni otišao je u bar nakon večere s prijateljima – i nikad se nije vratio. Njegovi školski kolege održali su komemoraciju, ističući da nije imao nikakvu šansu za bijeg.

Émilie Pralong (22), Švicarska

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Studirala je za učiteljicu i Novu godinu slavila s prijateljima. Njezinu smrt potvrdio je djed za New York Times, opisujući je kao djevojku punu života, radosti i osmijeha.

Tristan Pidoux (17), Švicarska

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Isprva se vodio kao nestao. Obitelj je nekoliko dana kasnije objavila da su njihovi najgori strahovi potvrđeni.
- Naš anđeo Tristan nas je napustio… život je strašno nepravedan - napisala je obitelj.

Chiara Costanzo (16), Italija

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

U bar je otišla 'slučajno', iako je ondje već ranije bila s prijateljima.

- Bol je neizreciva. Moja voljena Chiara više nije s nama. Ostala je samo praznina - napisao je njezin otac Andrea.

Sofia Prosperi (15), Italija / Švicarska

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Pohađala je Međunarodnu školu u Comu, a u Crans-Montanu je došla s prijateljima kako bi dočekala Novu godinu.
Prijatelji su je prepoznali na snimkama iz kluba među onima koji nisu izašli.

- Trebali smo zajedno odrastati - napisali su u oproštaju.

Riccardo Minghetti (16), Italija

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

U klub je došao sa sestrom, koja je u trenutku izbijanja požara bila vani i preživjela. Riccardo je bio vedar mladić, zaljubljenik u sport, a njegov sprovod održan je u Rimu.

Arthur Brodard (16), Švicarska

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Majci je nekoliko minuta prije ponoći poslao poruku: „Sretna Nova godina, mama.“
Njegova majka Laetitia kasnije je slomljena objavila:

- Naš Arthur sada slavi u raju.

Emanuele Galeppini (17), Italija / UAE

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Talentirani golfer iz Genove, živio je u Dubaiju i pohađao Swiss International School. Talijanska golf federacija opisala ga je kao sportaša koji je utjelovio prave vrijednosti. Bio je rangiran među 3000 najboljih amaterskih golfera svijeta.

Charlotte Niddam (15), UK / Francuska / Izrael

Foto: Društvene mreže/Schreenshot

Odrasla je djelomično u Velikoj Britaniji, pohađala Immanuel College i radila kao dadilja u Crans-Montani.
Identificirana je uz pomoć izraelske organizacije Zaka. Njezina obitelj najavila je sprovod u Parizu.

Kriminalisti sumnjaju na nemar

Vlasnici bara, Jacques i Jessica Moretti, pod istragom su zbog nehajne smrti, nanošenja tjelesnih ozljeda i izazivanja požara.
Bivši zaposlenici tvrde da su protupožarni aparati bili zaključani, a nužni izlaz često zatvoren. Jedna bivša zaposlenica izjavila je da su konobari redovito poticani da koriste prskalice u bocama šampanjca 'radi spektakla'.

Podsjetimo, tisuće ljudi sudjelovalo je u tihoj povorci kroz Crans-Montanu, dok Italija, koja je izgubila šest državljana, traži pravdu.

- Ovo se više nikada ne smije ponoviti - poručili su stanovnici skijališta.

