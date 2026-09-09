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PLANINA U VATRI

VIDEO Spektakl na Plitvičkim jezerima: 'Kanaderi su skupljali vodu za gašenje Plješivice...'

Piše Bogdan Blotnej,
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VIDEO Spektakl na Plitvičkim jezerima: 'Kanaderi su skupljali vodu za gašenje Plješivice...'
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Foto: snimio čitatelj 24sata
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Teren na Plješivici je teži nego na Velebitu. Situacija je opasna, strmine su velike, a puno problema stvaraju zapaljena stabla, koja pucaju, padaju pa se zapaljena kotrljaju niz padine, kaže lički vatrogasni zapovjednik

Ovo je bilo prvi put u povijesti da su kanaderi skupili vodu na Plitvičkim jezerima, odnosno Prošćanskom jezeru. Tražili smo i dobili dozvolu Nacionalnog parka. Ondje je bilo najzgodnije uzeti vodu pošto nema prometa i ljudi kako bi čim prije ugasili požar na Plješivici, rekao je u srijedu za 24sata Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

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Kanaderi kupe vodu VIDEO
Kanaderi kupe vodu | Video: Čitatelj 24sata

Prema snimkama čitatelja 24sata, vidi se inače često viđena scena, ali na Jadranskom moru. Ovog puta piloti su morali još više paziti s obzirom na dimenzije jezera, kako bi napunili spremnike. Kako su nam rekli vatrogasci, u tri dana dva kanadera su izbacila 60 'vodenih bombi'. Slično piloti rade u Šibensko-kninskoj županiji gdje vodu skupljaju kraj Visovca na rijeci Krki. Prije nego je pokupe, terenske ekipe blokiraju promet brodica i čamaca.

Koliko su uvjeti, u kojima rade vatrogasci brutalni, opisao nam je Zvonimir Lončarić, vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije.

- Teren na Plješivici je teži nego na Velebitu, a znamo kakvi uvjeti ondje vladaju. Situacija je ovdje opasna, strmine su velike, a puno problema stvaraju zapaljena stabla, koja pucaju, padaju pa se tako zapaljena kotrljaju niz padine. Prolaze po 200 - 300 metara i pale sve pred sobom. Blokiraju i prometnice, pa i to moraju rješavati. Tu su i odroni kamenja. Ne postoje ti ljudi koji bi mogli brzo to staviti pod kontrolu - kaže nam Lončarić.

Dodao je kako su kanaderi obranili crnogoričnu, jelovu šumu. No požar je ušao među bukovu šumu, gdje su i strmine veće, pojašnjava.

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Inače, ovaj požar je prije pet dana ušao s bosanske strane planine na ovu Hrvatsku. I oni ga pokušavaju ugasiti.

- Čuo sam se s kolegama iz BiH. Kod njih je, uz vatrogasce, intenzivno gasio i helikopter nekoliko dana. Teren je jednako težak, imaju problema kao i mi - kaže Lončarić.

S hrvatske strane trenutno su na terenu vatrogasci JVP Plitvička jezera, DVD Plitvička jezera i šumari Hrvatskih šuma. Vatra je opustošila oko 200 hektara, no prave brojke će biti poznate nakon što ga ugase. Prošle subote pomagali su im i kolege iz Gospića i Otočca, no oni su povučeni zbog procjene o opasnosti terena.

- Nadamo se kiši. To bi nam bila najbolja pomoć. Zvali su me iz Gospića i Slunja, ondje pada, samo nikako da stigne do nas - kaže Lončarić.

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