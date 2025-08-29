Obavijesti

NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Goran Kovačević/Rain Alarm

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu

Obilna kiša pogodila je Istru, javlja Istramet.hr. Do 9 sati i 30 minuta tako je u Bujama već palo ekstremnih 135 mm oborina. Time je ponovno premašena količina koju valja očekivati u cijelom mjesecu. Osim u Bujama, obilna kiša pada i u Novigradu i Umagu gdje se količina već približava 50 mm. DHMZ je izdao žuto i narančasto upozorenje za cijelu državu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Prolom oblaka u Bujama 00:20
Prolom oblaka u Bujama | Video: Tomislav Pribac/Facebook

- Buje se trenutno suočavaju s izraženim kišnim nevremenom. Živimo u vremenu velikih klimatskih ekstrema, a prilagodba novim uvjetima postaje nužnost. Svoje resurse moramo usmjeravati u sustave zaštite od poplava, održivu infrastrukturu i otpornost zajednice. Budite oprezni, pratite službene obavijesti i čuvajte se - napisala je na Facebooku Bojana Puzigaća, predsjednica Gradskog vijeća Grada Buje.

Foto: DHMZ

Prva opasna meteorološka pojava jutros se razvila na istarskom području, a ona i dalje traje, piše Istramet te navode da je riječ o takozvanom oborinskom vlaku, pojavi u kojoj serija konvektivnih oblaka prolazi istom putanjom.

- Zbog kontinuirane konvekcije i regeneracije oblaka, to može rezultirati obilnim oborinama na lokaliziranom području, što nerijetko uzrokuje bujične poplave i plavljenja - pišu.

Foto: DHMZ

DHMZ za petak najavljuje promjenljivo oblačno vrijeme, prijepodne ponegdje sa sunčanim razdobljima. Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj na udare i jak, a poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima uz nestabilnosti kratkotrajno jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura zraka od 26 do 31, na istoku i do 34 °C.

