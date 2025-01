VIDEO Stipo Mlinarić odgovorio Pupovcu: 'Ne možeš odlučivati apsolutno ni o čemu više...'

Drago mi je da smo među Hrvatima pravoslavcima, koji žele i hoće i prihvaćaju ovu državu za razliku od Milorada Pupovca, Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a. Domovinski pokret je izbacio SDSS iz vlasti. SDSS više nije dio vlasti. I zato Milorad Pupovac ne može odlučivati apsolutno ni o čemu, a kamoli o Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi ili bilo čemu drugome, rekao je za HRT saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

On je sudjelovao na domjenku povodom proslave pravoslavnog Božića, koji je održan u Dicmu, a organizirala ga je Udruga Hrvatski pravoslavni centar.

Podsjetimo, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, Milorad Pupovac, danas je komentirao da ideju ponovnog osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve ne može prihvatiti.

- Na to ne gledam sigurno dobro jer Hrvatska pravoslavna crkva ima strašnu tragediju iz vremena Drugog svjetskog rata i Pavelićevog ustaškog režima kada je prvi puta formirana i kada je služila za nečasne vjerske i političke ciljeve. Tako da oni koji to obnavljaju moraju biti svjesni da to ne može biti prihvaćeno - poručio je Pupovac.