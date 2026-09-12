Trump želi da se u Nacionalnom muzeju postave golemi kipovi Georgea Washingtona

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak je pozvao na postavljanje golemih kipova Georgea Washingtona u Nacionalnom muzeju američke povijesti u Washingtonu, kao jedan od napora utjecanja na savezne kulturne institucije, koje američka desnica optužuje za promicanje pretjerano progresivnog svjetonazora.

Kompleks američkih muzeja Smithsonian na Trumpovu je nišanu otkako ga je 2025. optužio da Sjedinjene Države predstavlja u "strašnom" svjetlu. U izvješću od 162 stranice, Bijela kuća ga je kritizirala zbog omalovažavanja "bijelih Amerikanaca, muškaraca i kršćana".

Stoga je Trump u poruci objavljenoj na svojoj mreži Truth Social zatražio od Smithsoniana da postavi "kolosalni kip" Georgea Washingtona, visok 9 metara, ispred muzeja. Također želi da se drugi kip Washingtona, visok više od 3 metra, koji je bio izložen tijekom utrke IndyCar Freedom 250 u kolovozu, postavi u Flag Hallu, srcu institucije. Radi se o utrci održanoj u srcu glavnog grada u godini 250. obljetnice američke nezavisnosti.

Američki predsjednik također je rekao da želi da se održi petogodišnja izložba povodom 300. obljetnice rođenja prvog američkog predsjednika, do 22. veljače 2032., kako bi se odala počast njegovu "životu i nasljeđu".

"On je daleko najveći američki heroj. Bez njega, naša zemlja i naše slobode ne bi postojale", napisao je.

U srpnju je Donald Trump naredio postavljanje tabli ispred Nacionalnog muzeja američke povijesti koje upozoravaju posjetitelje da, prema riječima američkog predsjednika, sadrži dezinformacije o američkoj povijesti.