Kamion se u petak prevrnuo i probio je ogradu te je oštetio nekoliko automobila. Obilaznica je bila zatvorena satima. U subotu nam je stigla snimka na kojoj je navodno taj isti kamion. Ok, pola kamiona...
VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'
Zapeli smo u koloni, taman je krenuo i bio ispred nas. Mislili smo prvo da nam se priviđa, kako sad pola kamiona. No, on je krenuo vozitii. Izgledao je kao transformer, ispričala nam je čitateljica koja je snimila nevjerojatnu snimku na zagrebačkoj obilaznici u petak popodne nakon strašne nesreće u kojoj je obilaznica bila zatvorena satima.
Podsjetimo, u petak je na zagrebačkoj obilaznici došlo je do strašne prometne nesreće zbog koje je prekinut promet između čvorova Jakuševec i Kosnica u oba smjera. Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije u nesreći su sudjelovali osobni i teretni automobil.
- Kamion se prevrnuo i probio je ogradu. Samo je prošao na drugu stranu i prevrnuo se. Oštetio je nekoliko automobila. Jednom je čak otkinuo vrata. Auto je bio razvaljen - ispričao je čitatelj.
Čini se da je kamion koji je sudjelovao u nesreći vraćen u vozno stanje. Ako se to tako može nazvati.
