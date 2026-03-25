VIDEO Strah zbog maskiranog provalnika u Zagrebu: 'Noću ulazi u dvorišta, provaljuje...'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Serija provala i krađa automobila uznemirila je stanovnike okolice Zagreba, a nadzorne kamere snimile su nepoznatog počinitelja u noćnom pohodu. O svemu smo poslali upit policiji

Jezive snimke maskiranog čovjeka koji s palicom u Odranskom Strmcu ulazi u tuđa dvorišta, pregledava parkirana vozila, u neke provaljuje pa kopa i krade stvari iz njih, kruže već tjednima, a mještani ne spavaju mirno. Kako nam je ispričala naša sugovornica, sve su prijavili i zagebačkoj policiji. No, i dalje se ne zna tko je razbojnik koji drsko provaljuje kad mještani spavaju. 

- Prije mjesec dana provalnici su počeli dolazili s automobilima, parkirali bi negdje i krenuli pješice u pohod. Pretpostavljamo da su ih negdje na ulici ostavili. Prvo je susjedu nestajao alat, pa veće stvari. Tipa flakserica. Nakon toga je bio mir dva tjedna i krenuo hodati taj pješak sa snimki - govori nam sugovornica. 

Na snimkama se vidi maskirani čovjek, u ruci nosi nešto nalik palici. ulazi u dvorišta, provaljuje u automobile i iz njih uzima ono što ga zanima. Jednoj susjedi ukraden je novčanik, a u drugom nije pronašao ništa osim dječje čokoladice, pa ju je uzeo.

- Provaljivali su ljudima u automobile i u Brezovici. Nestalo je čak nekoliko automobila, sve je prijavljeno policiji - govori nam jedna sugovornica. Kako kaže, boje se, nije im svejedno

- Taman lijepo utoneš u san, a oni oko jedan i tri ujutro hodaju oko tvoje kuće s palicom, tko zna sa čim i provaljuju automobile. Nerealno - zaključuje.

Mještani traže 'junaka'

Na drugoj snimci vidi se kako zamaskirani čovjek hoda ulicom, prolazi pored automobila, pa prelazi na drugu stranu ceste i ulazi u dvorište. Vlasnik te nadzorne kamere bio je potencijalna žrtva, no maskirani čovjek primijetio je psa i pobjegao.

- Dragi mještani Odranskog Strmca, ovim bih vas putem zamolio da mi se, ako itko ima ikakvu informaciju o ovom "junaku", ljubazno javi kako bismo popričali i dogovorili se. Znam da nisam jedini kojemu se ovo dogodilo, ali želim zaštititi svoju obitelj i imovinu. Danas se to dogodilo meni, sutra će nekome drugome, pa mislim da je trenutak da se po tom pitanju organiziramo, možda čak i napravimo sastanak - piše uz spomenutu snimku te još jednom zamolio sve koji nešto znaju da mu se obrate.

Upit o svemu poslali smo zagrebačkoj policiji, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima
POLICIJA ISTRAŽUJE SLUČAJ

Strašne scene mučenja torcidaša šokirale Hrvatsku! Procurile i navodne poruke s Grobarima

Muškarac sjedi vezanih očiju i ruku dok mu muškarac, dalmatinskog naglaska, brenerom pali tetovažu. Sve je osveta zbog razmjena poruka s navijačem beogradskog Partizana? Muškarca pretukli i članovi BBB-a
Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...
PRLJAVA RABOTA

Šire istragu protiv Šinceka: I u Senj dovezli 2,6 tona opasnog otpada! Donosimo detalje...

Uskok tvrdi da je sve trajalo dvije godine duže nego što se vjerovalo. Uhićeno je još troje novoosumnjičenih. Šinceki su trebali napraviti i barijere od sporne plastike, ali od toga nije bilo ništa...
SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD povećava proizvodnju oružja i streljiva. Iran tvrdi: 'Pogođen je Abraham Lincoln!'

Dok Washington i Teheran razmjenjuju poruke o pregovorima, mediji pišu da je Trumpova administracija Iranu ponudila plan u 15 točaka za mir, a sukobi i posljedice rata šire se diljem Bliskog istoka

