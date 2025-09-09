Obavijesti

News

Komentari 1
UŽAS U DOHI

Izrael preuzeo odgovornost za napad u Kataru: 'Ciljali smo terorističke čelnike Hamasa!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Izrael preuzeo odgovornost za napad u Kataru: 'Ciljali smo terorističke čelnike Hamasa!'
2
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Katarska televizijska postaja Al Jazeera objavila je, pozivajući se na Hamasov izvor, da je meta napada bilo Hamasovo izaslanstvo za pregovore o prekidu vatre u Pojasu Gaze

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je u utorak da je akcija protiv čelnika Hamasa bila "posve neovisna izraelska operacija".

- Današnja akcija protiv glavnih terorističkih šefova Hamasa bila je posve neovisna izraelska operacija. Izrael ju je inicirao, Izrael ju je proveo i Izrael preuzima punu odgovornost - priopćio je ured izraelskog premijera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izrael napao Katar 02:16
Izrael napao Katar | Video: 24sata/Reuters

Izrael je u utorak izveo napad na čelnike Hamasa u Katru gdje ta palestinska islamistička skupina već dugo ima svoju političku bazu.

Katarska televizijska postaja Al Jazeera objavila je, pozivajući se na Hamasov izvor, da je meta napada bilo Hamasovo izaslanstvo za pregovore o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

UŽAS Hamas preuzeo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu: U krvavom napadu bilo 6 mrtvih
Hamas preuzeo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu: U krvavom napadu bilo 6 mrtvih

Dva Hamasova izvora rekla su da su članovi delegacije preživjeli izraelski napad. U Dohi se u utorak čulo nekoliko eksplozija, rekao je očevidac za Reuters. Stupovi dima uzdizali su se iz benzinske crpke Legtifyje u gradu. Odmah pored nje nalazi se mala stambena četvrt koju je čuvala garda katarskog emira 24 sata na dan od početka rata u Gazi.

Smoke rises after several blasts were heard in Doha
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Izraelski mediji, pozivajući se na visokog izraelskog dužnosnika, objavili su da su meta napada bili najviši Hamasovi čelnici, uključujući Halila al-Haju, jednog od glavnih vođa Hamasa i glavnog pregovarača.

IZ MINUTE U MINUTU Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

Katar, koji posreduje u pregovorima između Hamasa i Izraela, osudio je "kukavički" izraelski napad na Hamasove dužnosnike i ocijenio da je riječ o flagrantnom kršenju međunarodnog prava. Osude su došle i iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Aftermath of an Israeli attack on Hamas leaders, according to an Israeli official, in Doha
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres također je osudio napade kao "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katra".

Naglasio je da  ta zemlja igra vrlo pozitivnu ulogu u pokušaju da postigne prekid vatre u Gazi i puštanje svih talaca koje drži Hamas.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video
FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu
TRAGEDIJA

FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu

ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA Kako je objavila zagrebačka policija, u utorak oko 8.30 sati na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, kamion je naletio na pješakinju koja je poginula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025