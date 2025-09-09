Izrael preuzeo odgovornost za napad u Kataru: 'Ciljali smo terorističke čelnike Hamasa!'

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je u utorak da je akcija protiv čelnika Hamasa bila "posve neovisna izraelska operacija".

- Današnja akcija protiv glavnih terorističkih šefova Hamasa bila je posve neovisna izraelska operacija. Izrael ju je inicirao, Izrael ju je proveo i Izrael preuzima punu odgovornost - priopćio je ured izraelskog premijera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:16 Izrael napao Katar | Video: 24sata/Reuters

Izrael je u utorak izveo napad na čelnike Hamasa u Katru gdje ta palestinska islamistička skupina već dugo ima svoju političku bazu.

Katarska televizijska postaja Al Jazeera objavila je, pozivajući se na Hamasov izvor, da je meta napada bilo Hamasovo izaslanstvo za pregovore o prekidu vatre u Pojasu Gaze.

Dva Hamasova izvora rekla su da su članovi delegacije preživjeli izraelski napad. U Dohi se u utorak čulo nekoliko eksplozija, rekao je očevidac za Reuters. Stupovi dima uzdizali su se iz benzinske crpke Legtifyje u gradu. Odmah pored nje nalazi se mala stambena četvrt koju je čuvala garda katarskog emira 24 sata na dan od početka rata u Gazi.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Izraelski mediji, pozivajući se na visokog izraelskog dužnosnika, objavili su da su meta napada bili najviši Hamasovi čelnici, uključujući Halila al-Haju, jednog od glavnih vođa Hamasa i glavnog pregovarača.

Katar, koji posreduje u pregovorima između Hamasa i Izraela, osudio je "kukavički" izraelski napad na Hamasove dužnosnike i ocijenio da je riječ o flagrantnom kršenju međunarodnog prava. Osude su došle i iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres također je osudio napade kao "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katra".

Naglasio je da ta zemlja igra vrlo pozitivnu ulogu u pokušaju da postigne prekid vatre u Gazi i puštanje svih talaca koje drži Hamas.