NESREĆA TIJEKOM RADOVA
VIDEO Strava kraj Zadra: Radnik na cesti poginuo tijekom radova
Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave zadarske je u srijedu u 15.25 sati zaprimio dojavu da je na državnoj cesti DC-106 između mjesta Jovići i Ražanac došlo do smrtnog stradavanja muškarca. Nesreća se dogodila tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji iste prometnice, piše zadarska policija.
Policijski službenici u suradnji s Državnim inspektoratom i nadležnim državnim odvjetništvom na mjestu događaja provode očevid radi utvrđivanja svih činjenica ovog događaja.
